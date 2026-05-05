OSER: aseguran que el déficit se redujo un 50% y los trámites ya son 90% digitales

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) atraviesa un proceso de cambio profundo que combina el ordenamiento de sus cuentas con una modernización tecnológica sin precedentes. Según confirmó el vicepresidente del organismo, Ricardo García, la gestión logró cerrar el ejercicio 2025 con una reducción del déficit del 50% respecto al año anterior, en términos reales.

Este «punto de inflexión», como lo definió García, se da en un contexto de inflación del 31,5% anual, donde la obra social no solo logró equilibrar ingresos y egresos, sino que también incrementó la cantidad de servicios brindados a sus afiliados.

Los cinco pilares del ordenamiento

El informe técnico al que tuvo acceso 7Paginas detalla los factores decisivos que permitieron mejorar la situación financiera:

Regularización de cirugías: Se absorbieron 1.100 operaciones quirúrgicas que estaban en mora desde gestiones anteriores, lo que demandó una inversión de $11.000 millones.

Más prestaciones: En 2025 se brindaron 300.000 prestaciones más que el año anterior, garantizando el acceso a la salud a pesar de las restricciones.

Renegociación de deuda: Se logró una quita de pasivos de $4.500 millones, vital para la continuidad operativa.

Mejores convenios: Se actualizaron los pagos a prestadores, con subas reales del 26,7% en prácticas médicas y del 31,9% en sanatorios.

Control de costos: Se logró sostener el sistema frente a una inflación acumulada del 31% que impactó en insumos y servicios.

Digitalización: El fin de las colas

En cuanto a la atención, García resaltó que hoy el 90% de los trámites se pueden realizar de forma remota a través de la plataforma MiOSER.

«No es una aplicación para descargar; es una plataforma accesible desde cualquier celular, tablet o computadora con internet», explicó el funcionario. El sistema permite que el afiliado reciba una notificación inmediata al iniciar su trámite y, una vez autorizado (en un plazo de 48 a 72 horas), la orden llega directamente para concurrir al prestador.

García adelantó que están trabajando en los detalles legales para que las órdenes de consulta y los códigos QR puedan llegar directamente por WhatsApp, facilitando aún más el acceso.

Inclusión para todos los afiliados

Pese al avance digital, la obra social no descuida a quienes prefieren la atención presencial, especialmente los jubilados. «Las sedes de OSER van a continuar abiertas. Incluso estamos aumentando la cantidad de oficinas, con trámites avanzados para abrir bocas de atención en el Hospital San Roque (Paraná) y en el hospital de Villa Paranacito», aseguró.

«Lo que es ambulatorio y administrativo terminará siendo 100% digital», concluyó García, ratificando el rumbo de una gestión que busca dejar atrás la crisis institucional y financiera para centrarse en la eficiencia del servicio de salud.