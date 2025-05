OSER. ediles de la UCR Federación, sostienen que hablar de privatización es correr de escena todo lo mal que hicieron con el IOSPER

En declaraciones a radio UNO Federacion, los concejales Noelia Grigoletto y Agustín Sguerzo, del bloque opositor «Juntos por Entre Ríos», señalaron que la iniciativa no debe interpretarse como una privatización del sistema de salud estatal, sino como un intento por corregir años de deficiencias en la gestión de la obra social.

“Hablar de privatización es correr el foco de lo realmente importante, que es el manejo de la caja y las irregularidades detectadas en la anterior gestión de IOSPER”, afirmó Grigoletto.

Ambos ediles coincidieron en que la situación crítica del IOSPER no es reciente, sino que se arrastra desde hace años, con un déficit sostenido y una atención que ha generado malestar entre los afiliados. En ese marco, aseguraron que la propuesta de crear OSER busca una solución estructural, y destacaron la apertura al diálogo que los legisladores provinciales han mantenido con gremios y prestadores de servicios.

Sguerzo añadió que los cambios introducidos al proyecto original, tras las reuniones con asociaciones médicas y clínicas, contribuyeron a disipar algunas dudas iniciales:

“Nos llevamos información que no teníamos de primera mano y creemos que los ajustes hechos a la propuesta son positivos”.

Respecto a la representación de los trabajadores en el nuevo directorio, los ediles admitieron que aún hay inquietudes, pero recordaron que la intervención vigente en IOSPER reveló múltiples irregularidades que ameritan una profunda revisión del funcionamiento institucional. La intervención, recordaron, finalizará el próximo 12 de junio, y se espera que en ese momento se conozcan detalles fundamentales sobre el estado real de la obra social.

También se mostraron críticos ante la posición del bloque justicialista, que calificó la creación del OSER como una privatización encubierta. Los ediles radicales consideran que dicha postura tiene un trasfondo ideológico y busca instalar un discurso que desvía el debate de fondo.

“Esto está atravesado por la política, claramente. Pero lo importante es que los trabajadores accedan a una obra social eficiente y transparente, y que los legisladores actúen con responsabilidad”, sostuvo Sguerzo.

Juzgado de faltas

Por otro lado, destacaron el avance institucional que significa para la ciudad de Federación la reciente aprobación y puesta en marcha del Juzgado de Faltas, un proyecto que llevaba más de 20 años en espera. Ambos bloques coincidieron en que, pese a las críticas de algunos sectores, la creación del juzgado es un paso necesario para acompañar el crecimiento de la ciudad y fortalecer el sistema legal local.

“Estamos marcando un hecho histórico para Federación. Después de años de inacción, hoy se empieza a trabajar como corresponde”, subrayó Grigoletto.

En conclusión, desde el bloque radical remarcaron su compromiso con una reforma transparente y eficaz del sistema de salud provincial y manifestaron su deseo de que OSER sea una herramienta que beneficie a los trabajadores entrerrianos, bajo el control de una gestión responsable y sin irregularidades.

Redacción de 7Paginas