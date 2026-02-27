OSER le respondió a Federación Médica de Entre Ríos: “En 2025 les aumentamos más de 14.000 millones, 75% por sobre la inflación”

Desde la obra social señalaron a 7Paginas, que durante este año se destinaron a FEMER más del doble de recursos que en 2024, destacando que la facturación de la entidad médica registró un incremento del 106% interanual. Según detallaron, ese aumento representa más de 14.000 millones de pesos adicionales, cifra que —indicaron— equivale a los aportes totales de tres meses de la totalidad de jubilados y pensionados provinciales.

A modo de ejemplo, precisaron que si se compara diciembre de 2024 con diciembre de 2025, el incremento alcanza los 1.360 millones de pesos adicionales. En determinadas prestaciones, como las de segundo nivel, los aumentos llegaron hasta el 272%.

Desde OSER subrayaron que, teniendo en cuenta que la inflación anual del año pasado fue del 31,5%, los incrementos otorgados a FEMER superaron en más de 75 puntos porcentuales el índice inflacionario, lo que —afirmaron— no tiene comparación con otras actividades del país.

Asimismo, remarcaron que gracias a la ampliación de cobertura impulsada por la obra social, la cantidad de prestaciones médicas realizadas creció un 30% respecto de 2024. “No solo se pagó más, sino que también se atendió a más afiliados en todo Entre Ríos”, sostuvieron.

Finalmente, desde la institución ratificaron su voluntad de diálogo, aunque advirtieron que cualquier negociación debe contemplar la sustentabilidad del sistema. “La prioridad es garantizar la atención de los afiliados y sostener un esquema financieramente responsable. En 2025 se pagó mucho más y se atendió a más gente. Necesitamos responsabilidad para cuidar a los afiliados y las cuentas del sistema”, concluyeron.