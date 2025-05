OSER: miércoles, día clave en el Senado

Este martes, adelantó el senador Rafael Cavagna (Juntos), se va a dar ingreso al dictamen que por mayoría emitieron las tres comisiones sobre el proyecto OSER. Y es probable “que pueda ser tratado el día miércoles, en la sesión ordinaria convocada; eventualmente, hay una tercera sesión ordinaria para el día jueves a las 11. Es decir, el Senado está convocado en esas tres sesiones que pueden ser utilizadas o no. Por lo general, se utiliza un solo día, pero hay intenciones de poder tener la media sanción, o al menos ponerlo a consideración del cuerpo el miércoles”.

-¿Están dados los números como para lograr la media sanción? -le consultaron en el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

-Creo que, en la medida que sigamos trabajando y abonando herramientas al proyecto del OSER, donde claramente viene a garantizar todos los derechos que tenía Iosper, a garantizar todas las prestaciones, y a su vez viene a fortalecer más derechos, porque se incluye dentro de las prestaciones del programa médico obligatorio de salud, se garantiza la continuidad laboral de los trabajadores de Iosper, se establece el sistema solidario, se establece y se consagra que el grupo familiar automáticamente pasa a filiar la otra obra social, vamos a poder llegar a la media sanción. En la medida que sigamos trabajando con esta línea discursiva, hay más posibilidades claramente de que se consiga la media sanción y que pase a la Cámara de Diputados para ver, Dios mediante, que antes del 12 de junio contamos con esta herramienta para justamente poder tener la obra social de los entrerrianos con las mismas prestaciones y más prestaciones, pero sobre todas las cosas con un cambio de directorio muchísimo más económico.

-¿Están dialogando con la oposición?

-Nuestro espacio político, nuestros ocho senadores están convencidos de que algo hay que hacer para bien de la obra social de los entrerrianos. Entiendo que parte del justicialismo también ha aportado a la construcción de esta herramienta, por ende hay posibilidades, siendo muy cautos y respetuosos, de que puedan estar acompañando esta media sanción.

-¿Ustedes entienden que se dio respuesta a las demandas de los gremios?

-Entiendo que sí. Tengo una nota firmada con demandas de Agmer. Pedían que la obra social dependiese del Ministerio de Salud y así va a ser. También decían que se tiene que consagrar el principio de solidaridad. Está consagrado en el artículo 1, que no está consagrado en la ley actual del Iosper. También se eliminó la palabra gerenciamiento, se consagra la continuidad del grupo familiar, se crea la figura del síndico con participación de la Legislatura. Lo que no vamos a negociar es el mando que estaba antes consagrado para siete sindicatos donde no había participación del Estado y donde todos miraban para el costado.

Entre Rios Ahora