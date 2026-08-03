Otorgan prisión domiciliaria a dos imputadas por el crimen de Jésica Bravo y su madre dijo: “Tengo miedo de que la Justicia vuelva a fallar”

La resolución judicial que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Milagros Leonela Prette y Roxana Isabel Prette, dos de las cuatro personas imputadas por el crimen de Jésica Bravo, volvió a generar un fuerte impacto en la familia de la joven asesinada en septiembre de 2025 en el barrio La Llamarada de Concordia.

En diálogo con 7Paginas, Mónica Sampietro, madre de la víctima, manifestó su profunda indignación por la decisión adoptada por la Justicia y aseguró que teme que el proceso termine sin una condena acorde a la gravedad del hecho.

«La verdad que estamos muy tristes y muy angustiados. Tengo miedo de que la Justicia vuelva a fallar», expresó.

«Piensan en los hijos de las imputadas y no en los hijos de mi hija»

Sampietro cuestionó especialmente uno de los argumentos utilizados para conceder la prisión domiciliaria, relacionado con la situación de los hijos menores de una de las imputadas.

Según sostuvo, el domicilio fijado para cumplir la medida es el mismo donde anteriormente se realizaron allanamientos en los que, según afirmó, se secuestraron drogas y armas.

«Dicen que toman esta decisión porque hay chicos vulnerables, pero los llevan a una casa donde hubo un allanamiento por droga y donde encontraron armas. Eso no tiene lógica», sostuvo.

Además, la madre de Jésica remarcó además que su hija también dejó cuatro hijos menores que quedaron sin su madre.

«Se tiene en cuenta a los menores de la detenida y no a los menores de mi hija. Tiene que haber justicia por ellos, porque ellos todavía están», afirmó.

La mujer también cuestionó que durante la audiencia se utilizara la situación de los hijos de las imputadas para fundamentar el beneficio judicial.

Según explicó, no existirían informes de organismos especializados que acrediten una situación de vulnerabilidad extrema.

«No hay un solo informe del COPNAF que diga que esos chicos estaban en peligro o que necesitaban urgente a su madre. Utilizaron a los hijos como estrategia», señaló.

«Tengo miedo por mis hijas y por mis nietos»

Durante la entrevista, Sampietro reconoció que atraviesa un momento de incertidumbre y temor.

Recordó que antes del crimen había realizado varias denuncias por amenazas y hechos de violencia que, según afirmó, nunca fueron atendidas adecuadamente.

«La Justicia ya me falló una vez cuando no escuchó las denuncias que habíamos hecho antes de que mataran a mi hija. Hoy vuelvo a sentir ese miedo», expresó.

Incluso aseguró que necesita medidas de protección para su familia.

«Tengo miedo por mis hijas y por mis nietos», afirmó.

Denuncias sobre nuevos episodios de violencia

La madre de la víctima también denunció que la adolescente señalada como autora material del homicidio, quien tenía 14 años al momento del hecho y actualmente tiene 16, continúa protagonizando episodios de violencia.

Según relató, recibió llamados de otras madres que le manifestaron temor a denunciar nuevas agresiones.

Además recordó que hace pocos meses uno de los hijos menores de las imputadas fue demorado frente a su domicilio portando un arma casera y un cuchillo.

«Mi cámara registró todo. Siempre hablé con pruebas, nunca con dichos», remarcó.

«Fue una tragedia premeditada»

Sampietro volvió a sostener que el ataque contra su hija fue planificado.

Relató que el día del crimen un grupo de aproximadamente quince personas aguardaba frente a su vivienda y que durante el enfrentamiento arrojaron botellas contra la casa familiar.

También recordó uno de los momentos más dramáticos de aquella tarde.

«Una de mis nietas gritaba: ‘No maten a mi mamá’. Ella vio cómo asesinaban a su madre», relató entre lágrimas.

El reclamo: que el juicio llegue cuanto antes

Finalmente, la madre de Jésica pidió que el juicio oral se realice sin más demoras y que todos los responsables reciban una condena.

«Las pruebas sobran. Espero que el juicio salga pronto y que la Justicia tome las decisiones que realmente tiene que tomar. No quiero que haya otra Jésica», concluyó.

El crimen que conmocionó a Concordia

El homicidio ocurrió en septiembre de 2025 sobre calle Liebermann, en el barrio La Llamarada, cuando una discusión entre dos familias derivó en un violento enfrentamiento.

De acuerdo con la investigación, Jésica Noemí Bravo, de 26 años y madre de cuatro hijos, fue atacada con un cuchillo por una adolescente de 14 años, quien le provocó una puñalada mortal en el pecho.

Tras el crimen, la familia de la víctima denunció que existían antecedentes de conflictos y varias presentaciones judiciales previas contra integrantes de la familia Prette, asegurando que se trató de «una tragedia que pudo haberse evitado». La causa continúa su curso judicial mientras la familia de Jésica insiste en que todos los responsables sean juzgados y condenados.