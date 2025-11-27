Otorgan reconocimiento provisorio a un partido político de Concordia

Al encuentro, que se realizó en el Salón de Acuerdos –ubicado en el tercer piso de los Tribunales de Paraná- asistieron Rodolfo González Sampaio y Nicolás Olivares, presidente y apoderado, respectivamente, de la agrupación Unidos, quienes solicitaron su reconocimiento jurídico-político provisorio para la jurisdicción municipal de Concordia.

Para conseguir el reconocimiento definitivo los partidos políticos deben cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, el de contar con una determinada cantidad de afiliados, para lo que recibieron las fichas correspondientes.