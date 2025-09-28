Otro caso de violencia de género sacude a la Policía de Concordia: un suboficial golpeó a su ex pareja y se atrincheró en un automóvil

Según los primeros datos obtenidos por un cronista de 7Paginas, el violento episodio ocurrió en una vivienda ubicada en bulevar Yuquerí y República Argentina. Allí, el suboficial irrumpió y golpeó a su ex pareja, además de agredir a la hija de la mujer y al novio de esta. Durante el ataque, también provocó importantes destrozos dentro del domicilio.

Tras la agresión, el hombre sustrajo un Peugeot 408 blanco —propiedad de su ex pareja— y se dio a la fuga. En el trayecto, habría apuntado con su arma reglamentaria a otras personas y finalmente se atrincheró en el vehículo, desde donde amenazó con suicidarse.

No se descarta que el policía haya estado bajo los efectos del alcohol o de sustancias prohibidas, dado el grado de violencia y descontrol evidenciado en el ataque. Ante la gravedad del hecho, se irradió un pedido de localización y secuestro del automóvil, el cual fue interceptado en jurisdicción de Comisaría Primera.

De acuerdo a información extraoficial, en el diálogo con el efectivo atrincherado participaron un fiscal de turno y la subjefa departamental, quienes intervinieron para lograr que deponga su actitud.

Mientras tanto, la ex pareja del agresor y sus hijos permanecían en horas de la noche en la Jefatura Departamental, donde radicarían la correspondiente denuncia.

Este nuevo caso se suma al reciente escándalo por la detención de un oficial inspector acusado de un aberrante ataque contra una mujer, hechos que ponen bajo seria controversia el accionar y control interno dentro de la fuerza policial en Concordia.