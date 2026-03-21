Otro empleado denunciado por robar en el Corralón Municipal: secuestran armas de fuego y detienen a dos personas

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, personal de Seguridad Municipal había denunciado que un empleado, de 32 años, habría retirado sin autorización dos bidones de 5 litros de aceite. Tras tareas investigativas, se logró identificar su domicilio en la zona de calles Perú y Pedro Saure, donde se procedió al allanamiento.

El operativo resultó en el secuestro de cuatro botellas de aceite, varias armas de fuego y abundante munición. Entre los elementos incautados se encontraron:

Revólver calibre .32 corto marca Bagual

Revólver calibre .38 largo especial marca Taurus

Carabina calibre .22 largo marca Lake Field

Pistola calibre 7,65 marca Browning’s

Municiones de diversos calibres, cartuchos antitumulto y proyectiles

Como consecuencia del procedimiento, fueron detenidas dos personas: un hombre de 62 años y su hijo de 32, quienes quedaron imputados por tenencia ilegítima de armas de fuego.

Cabe recordar que este hecho se suma a otro reciente, ocurrido ayer jueves, cuando un empleado municipal se llevó un gato hidráulico del Corralón, hecho que también motivó denuncias y allanamientos.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades municipales y policiales refuerzan los controles para evitar nuevos incidentes.