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Sábado 23 de mayo de 2026
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Otro entrerriano en River Plate: Rodrigo Berthet se suma al Millonario

El handball entrerriano sigue ampliando su presencia en el plano nacional. Rodrigo Berthet, ex jugador del CEF N°4 de Concordia y con destacadas participaciones en seleccionados provinciales, se incorporó recientemente al Club Atlético River Plate, institución que continúa abriéndole las puertas al talento de Entre Ríos.
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Redacción 7Paginas

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En el club ya se desempeñan otros jugadores de la provincia: Jeremías “Toto” Bosio, Beltrán Salgado, Benicio Velasco y Lucas Almirón, este último en la categoría Juniors.

Debut, triunfo y números que hablan

En su presentación oficial, Rodrigo Berthet aportó 3 goles en la victoria de River frente a San Fernando por 38 a 31, dejando muy buenas sensaciones en su estreno.

Los demás entrerrianos también atraviesan un gran presente competitivo:

Jeremías “Toto” Bosio: 44 goles en 8 partidos.

Beltrán Salgado: 21 goles en 6 partidos.

Benicio Velasco: 5 goles en sus primeros 2 partidos.

Un tramo del encuentro ante San Fernando dejó una postal para el orgullo entrerriano: Bosio, Salgado y Berthet compartieron minutos en cancha, reforzando la presencia provincial dentro del equipo millonario.

Orgullo entrerriano

Felicitamos a Rodrigo Berthet y su familia por este nuevo paso en su carrera deportiva. Que los desafíos que vienen sigan trayendo crecimiento, experiencias valiosas y logros por celebrar.

Por Gustavo Cardozo