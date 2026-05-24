Otro entrerriano en River Plate: Rodrigo Berthet se suma al Millonario

En el club ya se desempeñan otros jugadores de la provincia: Jeremías “Toto” Bosio, Beltrán Salgado, Benicio Velasco y Lucas Almirón, este último en la categoría Juniors.

Debut, triunfo y números que hablan

En su presentación oficial, Rodrigo Berthet aportó 3 goles en la victoria de River frente a San Fernando por 38 a 31, dejando muy buenas sensaciones en su estreno.

Los demás entrerrianos también atraviesan un gran presente competitivo:

Jeremías “Toto” Bosio: 44 goles en 8 partidos.

Beltrán Salgado: 21 goles en 6 partidos.

Benicio Velasco: 5 goles en sus primeros 2 partidos.

Un tramo del encuentro ante San Fernando dejó una postal para el orgullo entrerriano: Bosio, Salgado y Berthet compartieron minutos en cancha, reforzando la presencia provincial dentro del equipo millonario.

Orgullo entrerriano

Felicitamos a Rodrigo Berthet y su familia por este nuevo paso en su carrera deportiva. Que los desafíos que vienen sigan trayendo crecimiento, experiencias valiosas y logros por celebrar.

Por Gustavo Cardozo