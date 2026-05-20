Otro miércoles soleado: ¿Cómo continuará el tiempo en Concordia y la zona?

La mañana comenzó con un notable aumento en las marcas mínimas, ubicándose en los 8 grados. La humedad se posiciona en el 84%, acompañada por vientos leves del sector sudoeste que soplan a 6 km/h, brindando un ambiente fresco pero agradable.

En cuanto al estado del cielo, se espera una transición: durante la mañana lucirá bastante despejado, ideal para aprovechar las actividades al aire libre, mientras que hacia la tarde la nubosidad irá en aumento, presentándose mayormente nublado hacia el final del día.

El pronóstico para el resto de la semana

Las buenas noticias para la región están vinculadas a la estabilidad climática, ya que no se anuncian lluvias para los próximos días. Las jornadas soleadas y parcialmente templadas continuarán siendo la constante en el cierre de la semana laboral:

Jueves: Se espera un leve descenso de la temperatura, con una mínima de 6 grados y una máxima que llegará a los 13 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado.

Viernes: Para cerrar la semana, el termómetro oscilará entre una mínima de 7 grados y una máxima de 13 grados, con un cielo algo nublado y buenas condiciones generales.