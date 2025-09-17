Otro procedimiento policial confirma que en Concordia los delincuentes violan los arrestos domiciliarios

El hecho ocurrió este martes 16 de septiembre, alrededor del mediodía, cuando un efectivo policial que estaba franco de servicio advirtió la presencia de Benítez caminando por calles C. Veiga y Presidente Illia, a pesar de la restricción judicial vigente.

Alertada la Comisaría Tercera, los móviles se dirigieron al domicilio de Pasaje San Agustín 681, constatando que el joven no se encontraba en la vivienda. Una mujer del clan Acuña, también con arresto domiciliario en ese lugar, aseguró que se había retirado minutos antes.

Poco después, cerca de las 13:40, Kevin regresó al domicilio a bordo de un vehículo conducido por su hermano Brian Benítez, conocido en el ambiente policial por sus antecedentes y por estar vinculado a la venta de estupefacientes en Villa Busti. En ese momento fue detenido en flagrancia por el personal policial.

La situación fue comunicada al fiscal de turno, Dr. Tomás Tscherning, y a la Oficina de Gestión de Audiencias. Por disposición de la jueza de Garantías Gabriela Seró, Kevin quedó alojado en sede policial por quebrantamiento de arresto domiciliario.

El rol de Brian Benítez

En paralelo, la presencia de Brian permitió a la policía cumplir con una orden de requisa personal dictada por el Juzgado de Garantías. Se le secuestró un teléfono celular Samsung color negro, que quedó a disposición de la justicia.

Brian Benítez está sindicado de integrar una organización delictiva dedicada al traslado de vehículos robados desde Buenos Aires hacia Concordia. En ese marco, se lo relaciona con la Volkswagen Amarok secuestrada el pasado viernes, vehículo que habría ingresado a la ciudad bajo su gestión. Incluso, el domingo pasado, la División Investigaciones había allanado su domicilio en Villa Busti, aunque sin poder localizarlo.

Antecedentes recientes

Cabe recordar que días atrás un informe policial reveló que, durante visitas de control a personas con arrestos domiciliarios, la mayoría no se encontraba en sus viviendas, incumpliendo la disposición judicial. El caso de los hermanos Benítez vuelve a confirmar que esta modalidad de detención presenta serias dificultades en su cumplimiento y control.

Con información y fotos de C.A.I

Redacción de 7Paginas