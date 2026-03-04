Otro revés para Camejo: la Justicia volvió a ratificar la intervención del Sindicato de la Fruta

En el marco de esa estrategia, Camejo recurrió junto a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en la Cámara Nacional de apelaciones del trabajo, donde presentaron un planteo solicitando la nulidad de la intervención. Sin embargo, la presentación fue desestimada por la Justicia de Concordia.

Según las resoluciones a las que tuvo acceso 7Paginas, a mediados de febrero UATRE argumentó que la intervención afectaba sus intereses, mientras que Camejo adhirió al escrito sosteniendo que la federación que dispuso la medida había actuado de manera autoritaria. No obstante, el fallo judicial respaldó la actuación de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (FATREFU) y rechazó el planteo de ambas partes.

Con esta decisión, el primer acto administrativo de la intervención quedó plenamente vigente.

Lejos de conformarse con ese resultado, UATRE avanzó con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Pero este martes 3 de marzo, la Sala en lo Laboral volvió a denegar la presentación, tanto para la entidad sindical como para Camejo, cerrando así una nueva instancia judicial.

Cabe apuntar que estas resoluciones ponen punto final a la resistencia que el ex dirigente sindical sostuvo en los fueros judiciales desde que el gremio fue intervenido en octubre último por FATREFU. Al mismo tiempo, el fallo aporta previsibilidad para trabajadores y empresarios del sector, al confirmar que el sindicato continúa bajo la órbita de la federación interventora.

Tras conocerse la decisión, 7Paginas dialogó con el interventor Iván Amaro, quien expresó: “Esto es una medida que nos llena de tranquilidad a todos, porque paralelamente a este fallo ya entregamos la nota al Ministerio de Trabajo para la apertura de paritarias”.

Amaro adelantó además que actualmente trabajan en la conformación de una bolsa de empleo. “Todas las cooperativas tercerizadoras de la zona que están bajo convenio del Sindicato de la Fruta van a tener que inscribir a sus empleados”, explicó.

Finalmente, indicó que el objetivo es avanzar en la regularización del gremio y recuperar beneficios para los afiliados. “Vamos a trabajar para dar beneficios a los trabajadores que desde hace años han sido olvidados por los dirigentes de este sindicato. También seguimos gestionando para restablecer el seguro de salud que fue dado de baja y nuestro mayor objetivo es salvar esa obra social. En los próximos días podríamos tener buenas noticias al respecto”, señaló.