Otro siniestro en la Autovía Artigas: volcó un automóvil

El más reciente ocurrió este jueves al mediodía, a la altura del kilómetro 175 aproximadamente, en el sector sur del departamento Colón. Por causas que aún no fueron informadas oficialmente, un automóvil Renault Clio que circulaba de norte a sur terminó volcando y quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba.

A raíz del accidente, el tránsito se vio interrumpido de manera parcial durante algunos momentos, mientras trabajaban en el lugar los equipos de emergencia y se realizaban las tareas correspondientes para retirar el vehículo y normalizar la circulación. Si bien no hay información oficial no se descarta que el mal estado de la autovía pueda ser el motivo del accidente.

Este siniestro se suma a otros dos hechos registrados en las últimas horas sobre la misma autovía. En la noche del miércoles, a la altura del kilómetro 38 de la Ruta Nacional 14, en sentido norte-sur, se incendió un camión con semirremolque cargado con placas de fenólico de madera. El rodado, un Volkswagen, era conducido por un hombre de 34 años, domiciliado en la localidad entrerriana de San José.

Según manifestó el propio chofer, había detenido la marcha en la banquina tras advertir un chispazo en la zona posterior de la cabina. Al descender del vehículo, observó cómo el camión comenzó a incendiarse hasta quedar completamente envuelto en llamas. Afortunadamente, el conductor logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones.

En tanto, durante la madrugada de este jueves, en jurisdicción de Chajarí, se produjo otro incendio vehicular. En ese caso, los efectivos constataron que se trataba de un automóvil Renault Fluence, sin dominio colocado, que se encontraba incendiado en su totalidad. No se registraron personas lesionadas ni ocupantes en el rodado al momento del hecho.

De inmediato se dio intervención a las autoridades judiciales, quedando el vehículo bajo consigna policial hasta la realización de las pericias técnicas que estarán a cargo de Bomberos Zapadores, con el objetivo de determinar las causas que originaron el siniestro.

La seguidilla de accidentes vuelve a encender la alerta sobre la necesidad de extremar las medidas de precaución al transitar por la Autovía Artigas, especialmente ante las condiciones de circulación y el intenso tránsito que registra este corredor vial.

