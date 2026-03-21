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Viernes 20 de marzo de 2026
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Pablito Castillo llega al Teatro Odeón con su éxito nacional: “La Risa que me Parió”

El reconocido actor e influencer Pablito Castillo se presentará en la ciudad con su exitoso espectáculo “La Risa que me Parió”, en lo que promete ser una noche única a puro humor y emoción. La función será el próximo viernes 10 de abril a las 21.30 en el Teatro Odeón.
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Redacción 7Paginas

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Con más de 20 millones de seguidores en redes sociales, Castillo se consolidó como uno de los grandes fenómenos del entretenimiento en Argentina. Tras una exitosa temporada en Villa Carlos Paz, donde colmó salas noche tras noche, el artista continúa su gira nacional llevando su propuesta a distintos puntos del país.

El espectáculo ofrece un recorrido por su historia personal, sus vivencias y sus personajes más populares, entre ellos La Pelo y El Sugar, en una puesta que combina humor, emoción y una fuerte conexión con el público. La propuesta está pensada para todas las edades, logrando captar tanto a niños como a adultos.

“La Risa que me Parió” va más allá de una obra teatral convencional. Se trata de una experiencia integral que comienza desde el ingreso a la sala y se potencia con un importante despliegue escénico, que incluye múltiples cambios de vestuario, una dinámica escenografía y la participación en escena de Manuel Santos y Esteban Silva.

“Queremos que el público viva algo inolvidable. La gente llora de risa y también se emociona. Es la primera vez que puedo tenerlos cerca y ver sus caras”, expresó el artista sobre el show.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sitio oficial del teatro y en boletería. Desde la organización recomiendan adquirirlas con anticipación, ya que las funciones suelen agotarse rápidamente.

Una propuesta imperdible para disfrutar de una noche diferente, con el espectáculo del momento que sigue conquistando escenarios en todo el país.

Por Carlos Rodriguez