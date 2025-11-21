Pablo Ferreyra: “Bajamos las alícuotas para comercios e industrias que generan trabajo en Concordia”

Ferreyra explicó que la gestión avanza en “otro paso contundente dentro de la política de alivio fiscal destinada a pymes y empresas locales”, a través de una Ordenanza Tributaria 2026 que —según destacó— será “más simple, equilibrada y justa”.

Dentro del esquema anunciado, las actividades relacionadas con alimentos, bebidas, industrias alimenticias, constructoras y venta de materiales desarrolladas por pymes concordienses pasarán a tributar tasas diferenciadas de 1,3%, 1,6% y 1,8%, conforme al nivel de facturación.

Además, el funcionario marcó como una decisión clave la eliminación de la alícuota del 2,7% para sectores considerados esenciales dentro del movimiento económico de la ciudad. Entre ellos se encuentran:

Industrias alimenticias

Comercios de la canasta básica

Proveedores de materiales de construcción

Empresas vinculadas a obra pública o insumos producidos por firmas locales

Ferreyra señaló que esta política tributaria acompaña el rumbo de gestión encabezado por Azcue, en un momento donde Concordia “ejecutará el plan de infraestructura más ambicioso en décadas”. En ese contexto, remarcó la necesidad de ofrecer condiciones favorables a proveedores y contratistas locales: “Más competitividad, menos costos y más empleo para las familias concordienses”, sostuvo.

El secretario también indicó que el nuevo esquema se mantiene en sintonía con la política provincial de reducción de la presión fiscal. De esta manera, el 98,88% de los comercios conservará alícuotas del 1,3% y 1,6%, mientras que las actividades que tributaban el 1,9% verán una baja para estabilizarse en el 1,8%.

Entre los aspectos destacados, Ferreyra subrayó la actualización de las escalas de facturación según la inflación proyectada para 2025, una medida que busca evitar saltos bruscos entre categorías y otorgar mayor previsibilidad a comerciantes, productores y pequeñas industrias.

“Estamos construyendo un Estado ordenado, que acompaña al sector privado, impulsa la inversión y genera desarrollo real para Concordia”, afirmó el funcionario.

Redacción de 7Paginas