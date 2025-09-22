Pablo Ferreyra: “La eficiencia en el gasto permitirá llevar a niveles históricos la inversión en obras en Concordia”

Ferreyra explicó que este salto será posible gracias a una política de eficiencia en el gasto, modernización de procesos y mayor control en el uso de los recursos municipales. “En el primer semestre de 2025 mantuvimos lo logrado durante 2024, un año muy complejo, y logramos estabilizar las finanzas, con un control del gasto muy importante, ganando mucho en eficiencia en el uso de los recursos de los concordienses”, afirmó.

Finanzas en equilibrio

El secretario detalló que en los primeros seis meses de este año el municipio alcanzó un resultado presupuestario positivo que ronda los 1.000 a 1.100 millones de pesos, cifra equivalente a un cuarto de lo que se destina al pago de personal. Este equilibrio, subrayó, se logró “gracias a reformas profundas, modernización de la administración y la implementación del sistema GESCOM (Gestión de Compras), que permitió ahorrar unos 1.500 millones de pesos”.

En materia de ingresos, Ferreyra señaló que entre enero y agosto de 2025 se recaudó entre un 9% y 10% más en términos reales respecto al año anterior, con un crecimiento del 5% en recursos propios, pese a la caída de la actividad económica.

“Pocos municipios lograron mantener su recaudación propia en este contexto. Para nosotros es determinante para continuar prestando servicios”, destacó.

Compromiso fiscal y alivio tributario

El funcionario reconoció que la tasa de cumplimiento de la Tasa Inmobiliaria sigue siendo baja, en torno al 55%, aunque mejoró levemente en los últimos meses. También mencionó medidas de alivio tributario, como la fijación de un tope a la Tasa de Alumbrado —que representa un costo fiscal de 1.500 millones de pesos anuales— y la eliminación de la tasa del 2,7% sobre productos de pymes locales de la canasta básica.

“Son decisiones que solo fueron posibles gracias a la eficiencia lograda en el manejo de los recursos”, aseguró.

Presupuesto 2026: más obras

Ferreyra confirmó que el Presupuesto 2026 ya está en elaboración y que se prevé un crecimiento de los recursos municipales de entre 10% y 15%. “La prioridad número uno que marcó el intendente Azcué es la inversión en infraestructura y obras públicas, en respuesta a la demanda de los concordienses”, expresó.

El secretario adelantó que la intención es duplicar el presupuesto de obras públicas, pasando del actual 7% a entre un 15% y 20%, “niveles históricos para la ciudad”. Incluso, no descartó que el municipio evalúe la posibilidad de acceder a financiamiento externo para ampliar la capacidad de inversión.

Reducción del gasto en personal

En relación al gasto en personal, que actualmente representa el 58% del presupuesto, Ferreyra remarcó que el objetivo para 2026 es reducirlo en al menos cinco puntos. Para ello, la gestión avanzó con jubilaciones de oficio, cesantías y revisión de contratos, logrando que la planta de personal se reduzca en unas 250 personas respecto del inicio de la gestión.

Refuncionalización y modernización

Ferreyra también se refirió a la reforma estructural que se tratará esta semana en el Concejo Deliberante, que incluye la eliminación de una subsecretaría y la integración de áreas clave bajo la órbita de Hacienda y Coordinación de Gabinete.

Destacó la importancia de fortalecer áreas como Informática, Economía del Conocimiento e Innovación y Atención Ciudadana, que canaliza reclamos y demandas de los vecinos. Solo en el último año, el municipio recibió más de 12.000 reclamos a través de distintos canales, lo que, según el funcionario, obliga a “mejorar los tiempos de respuesta y la calidad de los servicios”.

“Todas estas decisiones nos permiten administrar mejor, prestar servicios de mayor calidad y liberar recursos para invertir en obras”, señaló.

Trabajo en equipo

Finalmente, Ferreyra destacó el compromiso del equipo de gestión. “Yo quiero que las personas más competentes, apasionadas y que más amen la ciudad trabajen en la administración pública de Concordia. Porque no hay otro lugar donde uno pueda ser parte de un proyecto que repercute directamente en la calidad de vida de todos los concordienses”.

Fuente: Redes de Noticias

Redaccion de 7Paginas