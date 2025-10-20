Pablo Laurta fue trasladado a Córdoba y volvió a hablar ante los medios

Laurta, quien fue capturado en Entre Ríos días atrás, fue trasladado desde la Unidad Penal N°9 “El Potrero” de Gualeguaychú, en un imponente operativo de seguridad que incluyó a fuerzas de las policías de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Durante su arribo a los Tribunales de Córdoba, el imputado volvió a manifestarse ante la prensa, luciendo un chaleco antibalas y casco. “Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo”, declaró. Luego agregó: “Las dos fallecidas tenían denuncias por explotación sexual infantil y por secuestro”.

Estas declaraciones se suman a los mensajes que el acusado ha venido repitiendo desde su detención, intentando justificar los crímenes bajo una supuesta motivación vinculada a la protección de su hijo, lo que la investigación judicial aún no ha corroborado.

Un operativo con fuerte despliegue

El traslado de Laurta comenzó en las últimas horas del domingo, partiendo desde Gualeguaychú y atravesando Gualeguay y Victoria, donde fue escoltado por efectivos santafesinos hasta el puente Rosario–Victoria, continuando luego hasta la capital cordobesa.

Según confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el acusado será alojado en Cruz del Eje debido a que el módulo de alta seguridad de la cárcel de Bouwer aún no está habilitado. “Allí esperará el juicio por el doble femicidio. Una vez concluido, deberá responder ante la Justicia de Entre Ríos por el homicidio del remisero”, explicó el funcionario.

Un caso que sacudió al país

El sábado 11 de octubre, los vecinos del barrio Villa Rivera Indarte se vieron conmocionados por una serie de disparos. Poco después, la Policía halló los cuerpos de Luna Micaela Giardina (26) y su madre, Mariel Zamudio (54), asesinadas dentro de su vivienda.

Laurta, expareja de Luna y padre del hijo de la víctima, escapó de la escena con el menor. Horas después fue detenido en Entre Ríos, tras un intenso operativo que permitió también rescatar al niño, quien quedó bajo resguardo de las autoridades de minoridad.

La causa en Entre Ríos

Antes de su traslado a Córdoba, el uruguayo fue imputado en Concordia por el homicidio criminis causa del remisero Martín Sebastián Palacio, a quien habría asesinado para ocultar su fuga. La Justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva, y en su celda de Gualeguaychú se encontraba bajo custodia especial por el alto impacto del caso.

Ahora, Laurta enfrentará una nueva instancia judicial en Córdoba, donde será indagado por el doble femicidio que conmocionó al país y que dejó al descubierto un entramado de violencia, manipulación y muerte que aún mantiene en vilo a la sociedad argentina.