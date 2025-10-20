Pablo Laurta pidió cumplir la prisión preventiva en Entre Ríos

El comisario mayor José María Rosatelli, jefe de la Departamental de Policía de Concordia, confirmó a Elonce que el principal acusado por el crimen de Martín Palacio fue trasladado a Córdoba, pero que su defensa solicitó que la prisión preventiva se cumpla en Entre Ríos.

“Hoy fue llevado a Córdoba, donde se repitió el mismo proceso que se hizo en Concordia, la indagatoria y el pedido de preventiva. Hay un pedido en la resolución, que es pública, por parte del defensor de Concordia, donde solicita que el imputado quiere pasar su preventiva en la provincia, en un servicio penitenciario”, explicó Rosatelli.

El jefe policial aclaró que la decisión sobre el pedido no depende de la fuerza policial sino de la coordinación entre los juzgados y las defensas de ambas provincias. “Eso lo van a decidir entre los juzgados y los defensores; nosotros cumpliremos la resolución que se disponga”, precisó.

Siguen los rastrillajes buscando partes del cuerpo de Palacio

Rosatelli también se refirió al rastrillaje en busca de partes faltantes del cuerpo de Martín Palacio, detallando que las tareas se extienden por Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

“Venimos siguiendo la línea de trabajo desde hace varios días, tomando en cuenta tres parámetros: las cámaras de seguridad, las celdas de los teléfonos —tanto de la víctima como del detenido— y el lugar donde se encontró el cuerpo”, explicó el funcionario.

El jefe departamental indicó que los operativos se realizan con personal especializado, drones, caballos y canes de Bomberos Voluntarios, que colaboran en los sectores de monte. “Los perros están trackeados, lo que nos permite marcar la trayectoria y evitar volver siempre al mismo lugar”, describió.

Coordinación interprovincial y pericias pendientes

El trabajo de campo se complementa con pericias científicas y coordinaciones entre las policías de Entre Ríos y Córdoba, que intervienen en el análisis de materiales hallados en el vehículo quemado del imputado.

“Estamos en contacto con la gente de Homicidios y Policía Científica de Córdoba. Ellos están por mandar los informes de lo que han obtenido en el interior del vehículo luego de que fue incendiado. Se levantaron diferentes materiales que están siendo peritados para determinar si son propios del auto o de otro elemento”, señaló Rosatelli.

El comisario recordó que la jueza interviniente otorgó 120 días de prisión preventiva para avanzar en las pruebas y pericias necesarias. “Si bien tenemos muchos elementos probatorios para comprobar el hecho y la autoría, todavía faltan varias pericias. Esto nos va a permitir cerrar algunas hipótesis dentro de lo que pasó”, afirmó.

Por último, Rosatelli destacó la colaboración de vecinos de las zonas rurales en las tareas de búsqueda. “El público nos avisa si encuentra algo; nosotros vamos, miramos y estamos atentos a esa colaboración. Es una zona amplia de monte, con animales silvestres, lo que también puede haber afectado el hallazgo de partes menores del cuerpo”, sostuvo.

El funcionario subrayó que la investigación sigue activa y que se continúa trabajando “día a día” bajo directivas de la fiscal Daniela Montangie, quien mantiene contacto con la familia de la víctima desde el inicio de la causa.

“La búsqueda siempre continúa. La familia de Palacio mantiene comunicación permanente con la Policía y la Fiscalía desde el primer momento”, concluyó Rosatelli. Elonce.com