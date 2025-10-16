Pablo Laurta se abstuvo de declarar y quedó alojado en la comisaría del Menor y la Mujer

La audiencia de imputación formal se llevó a cabo este martes en la fiscalía de Concordia. Luego de escuchar los cargos en su contra, Laurta miró a su defensor oficial, José Luis Legarreta, y respondió con un breve “no”, ejerciendo su derecho a abstenerse de declarar.

Cumplidos los protocolos judiciales, el detenido fue sometido a una revisión médica de rutina y posteriormente trasladado, sin escolta, a la Comisaría del Menor y la Familia, donde permanecerá aislado y bajo vigilancia permanente hasta su derivación a la provincia de Córdoba.

Según informó la fiscal Montangie, la imputación por homicidio criminis causa se sostiene en las evidencias que vinculan a Laurta con el asesinato del chofer entrerriano Martín Palacio, cuyo cuerpo fue hallado el lunes en una zona rural de Concordia. La fiscal explicó que esta figura penal se aplica cuando el homicidio se comete para ocultar otro delito o asegurar la impunidad.

Para este jueves, está prevista la audiencia de medidas de coerción ante la jueza de Garantías Gabriela Seró, en la que se resolverá su situación procesal inmediata y los pasos para concretar el traslado a Córdoba.

Continúa la búsqueda de restos humanos en Yeruá

Paralelamente, la Policía de Concordia mantiene los rastrillajes en la zona de Yeruá, donde fue hallado el cuerpo que se presume pertenece a Martín Palacio. Los operativos —que cuentan con la participación de caballos, drones y personal especializado— se enfocan en campos y arroyos cercanos a la zona, con el objetivo de encontrar las extremidades superiores y la cabeza, que aún no han sido localizadas.

Hasta el momento, las tareas no arrojaron resultados positivos, pero los investigadores confían en que las próximas pericias permitirán confirmar la identidad del cuerpo y cerrar el círculo probatorio en torno al caso que conmueve a Entre Ríos y Córdoba.

Ahora