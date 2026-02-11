Pablo Laurta ya está en Concordia: ¿Qué dijo?

Al descender del móvil policial y ante la presencia de los medios, Laurta alcanzó a realizar breves declaraciones. “La Justicia no investigó los secuestros y abusos a mi hijo”, expresó con claridad ante la pregunta del periodista local Exequiel Bond, y segundos después, cuando ingresaba a la dependencia policial, agregó: “Quiero que se sepa la verdad”.

Laurta también es requerido por la Justicia de Córdoba, donde está acusado por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre y abuela de su hijo. Desde un primer momento, el imputado sostuvo que esos crímenes fueron cometidos —según su versión— para “salvar” al menor de supuestos abusos. En relación al homicidio del remisero concordiense, había manifestado en su momento que “es un mártir, hay que venerarlo”.

Tras su arribo, se estima que Laurta fue sometido a una revisación médica en sede policial. Apenas 15 minutos después de su ingreso, una comisión lo trasladó a un destino que no fue informado oficialmente. No se descarta que en las primeras horas de este jueves sea indagado en el Juzgado N° 4, que interviene en la causa local.

El crimen de Matías Palacio

El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos acusa a Laurta por el delito de homicidio criminis causae en perjuicio de Matías Sebastián Palacio, de 49 años. El remisero había sido contratado por el imputado para realizar un viaje desde la Estación de Ómnibus de Concordia hasta la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Según trascendió, ambos ya se conocían de traslados anteriores.

Días después de su desaparición, el Toyota Corolla en el que trabajaba Palacio fue hallado incendiado en cercanías del Camino de las Altas Cumbres, en la provincia de Córdoba.

Una semana más tarde, cuando Laurta ya se encontraba detenido, la Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo mutilado en la zona de Estación Yeruá, en el departamento Concordia. Posteriormente, se confirmó que los restos pertenecían al remisero.

La causa continúa su curso judicial tanto en Entre Ríos como en Córdoba, en un expediente que conmocionó a la región por la gravedad de los hechos y las circunstancias en que se produjeron.

