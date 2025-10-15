Pablo Laurta ya está en Concordia

Laurta fue trasladado desde Gualeguaychú hasta la Jefatura Departamental Concordia en medio de un amplio operativo de seguridad coordinado por la Policía de Entre Ríos. Al llegar al edificio policial, ingresó por la puerta principal bajo un fuerte cordón policial, y de inmediato fue revisado por el médico de la fuerza, antes de ser conducido a la Fiscalía para prestar declaración indagatoria ante la justicia local.

Numerosos medios locales y nacionales se encontraban en el lugar, intentando obtener declaraciones del detenido. Según pudo observarse, Laurta pronunció algunas palabras, aunque no lograron ser oídas con claridad debido al despliegue policial y al ruido ambiente. Cabe recordar que en su anterior presentación en los tribunales de Gualeguaychú, había dicho ante la prensa que “todo lo había hecho por justicia”, frase que volvió a generar repercusión y especulación sobre su testimonio.

Con esta comparecencia ante la justicia entrerriana, Laurta comienza a enfrentar el proceso por la muerte del remisero Martín Palacios, caso que se suma al doble femicidio de Córdoba, y que conforma uno de los episodios criminales más estremecedores de los últimos años en el país.