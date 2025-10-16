Pablo Laurta: “Yo fui a rescatar a mi hijo”

“Yo fui a rescatar a mi hijo”. Con esas palabras, Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo acusado por la desaparición y homicidio del chofer Martín Palacio, rompió el silencio este jueves mientras era trasladado desde los tribunales hacia la Jefatura Departamental de Concordia.

Laurta, que llegó a la provincia acusado de homicidio criminis causa, fue descendido por las escaleras del edificio judicial custodiado por cuatro policías, aunque sin las estrictas medidas de seguridad que se habían implementado el día anterior durante su arribo.

En ese contexto, un cronista de El Sol–Tele5 logró hacerle una pregunta directa: “¿Le pidió perdón a Dios por lo que hizo?”, a lo que el imputado respondió con firmeza: “Yo fui a rescatar a mi hijo”.

Prisión preventiva y posible traslado a Córdoba

El acusado fue imputado este miércoles por el homicidio de Martín Palacio, el remisero oriundo de Buenos Aires que desapareció tras un viaje hacia la zona de Puerto Yeruá, donde días después fueron hallados restos humanos.

Este jueves, la jueza de Garantías Gabriela Seró dispuso 120 días de prisión preventiva efectiva para Laurta, a pedido de la fiscal Daniela Montangie, quien encabeza la investigación en Concordia.

El imputado permanecerá detenido a disposición del Juzgado de Garantías N°4, mientras se aguarda la autorización formal para su traslado hacia la provincia de Córdoba, donde enfrenta otra causa por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina (26), y su exsuegra, Mariel Zamudio (54), ocurrido en el barrio Villa Serrana.

Un caso que conmociona al país

Pablo Laurta, fundador de la agrupación machista “Varones Unidos”, fue detenido la semana pasada por la Policía de Entre Ríos en un hotel de Gualeguaychú, cuando intentaba cruzar a Uruguay junto a su hijo de cinco años.

Mientras la Justicia avanza con las pericias y cotejos genéticos en el marco de la investigación por la muerte de Palacio, el detenido continúa bajo custodia y a la espera de nuevas definiciones judiciales que determinarán su futuro procesal entre Entre Ríos y Córdoba.

Con información de Dario El Sol

Redacción 7Paginas