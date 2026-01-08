Padecimiento en pleno verano por falta de agua en Puerto Yeruá: advierten demoras en obras, licitación caída y un convenio que aún no funciona

Según explicó la edil a 7Paginas, durante el mes de diciembre se realizó un llamado a licitación pública para la obra denominada “Construcción de perforación sumergible para la distribución de agua potable”. El proyecto contemplaba la ejecución de dos pozos de agua y la instalación de un tanque cisterna, con un presupuesto oficial de 273.877.174 pesos. Sin embargo, el proceso fue declarado desierto debido a que la única oferta presentada superó el monto previsto. Ante este escenario, se resolvió realizar un nuevo llamado y trasladar la partida presupuestaria al ejercicio 2026.

Frente a la falta de avances en la obra estructural y con el objetivo de garantizar el suministro durante el verano, el Departamento Ejecutivo Municipal firmó el 14 de noviembre de 2025 un convenio con la empresa AGUAI S.A. por un monto total de 36.000.000 de pesos, destinado al suministro de agua potable. De acuerdo a lo informado por Kinderknegt, hasta el momento ya se habrían abonado alrededor de 7.000.000 de pesos correspondientes a las primeras cuotas del contrato.

No obstante, al 8 de enero, numerosos vecinos continúan sin acceso al servicio, a pesar de que la localidad cuenta con tres pozos activos y una conexión acordada con la empresa proveedora. En este contexto, la concejal indicó que, junto a sus pares de banca Sergio Álvarez y Fabián Álvarez, se comunicaron para conocer el estado real de la conexión con la planta de AGUAI S.A.

Según la información recabada, dicha conexión se habría realizado recién hace unos 15 días y nunca llegó a funcionar debido a la falta de suministro eléctrico. Recién en los últimos días, el Municipio habría procedido a la instalación del pilar de energía eléctrica necesario para su puesta en marcha.

Finalmente, Kinderknegt remarcó que la falta de previsión y control en la ejecución del convenio provocó que, pese a la firma de un contrato y al desembolso de importantes sumas de dinero, el servicio aún no esté operativo. Mientras tanto, la comunidad de Puerto Yeruá continúa padeciendo serias dificultades para acceder a un recurso esencial como el agua potable, en uno de los períodos más críticos del año.