Padre de Concordia denunció un posible abuso contra su hija y cuestiona la falta de intervención

De acuerdo a su testimonio, los hechos se remontan al mes de enero, cuando decidió acudir a la sede local del COPNAF con el objetivo de solicitar asistencia para su hija, en el marco de la reciente separación con la madre de la menor. Según explicó a 7Paginas, la niña manifestaba malestar por la nueva situación familiar y, particularmente, por la presencia de la actual pareja de su madre.

El hombre relató que, tras una primera intervención del organismo, se le indicó que no debía indagar ni realizar preguntas a su hija sobre su vínculo con la pareja de su madre. Sin embargo, días después, la niña le habría confiado que este hombre la tocaba en sus partes íntimas y le hacía comentarios inapropiados.

Ante esta situación, el padre aseguró haber realizado la denuncia correspondiente, esperando que se activaran los mecanismos de protección. No obstante, afirmó que luego de ese paso sólo pudo ver a su hija en una ocasión y que posteriormente la madre le habría impedido todo tipo de contacto.

Asimismo, sostuvo que regresó en reiteradas oportunidades al COPNAF para informar lo ocurrido y solicitar intervención, aunque —según su versión— no obtuvo respuestas concretas. Con el correr de los días, la situación se agravó cuando, siempre según su relato, la madre de la menor lo denunció por supuesta violencia, lo que derivó en la interrupción total del vínculo con su hija.

El denunciante remarcó que su intención siempre fue resguardar la integridad de la niña, señalando su preocupación por el hecho de que la menor continuaría en contacto con la persona a quien acusa.

El caso expone una situación de extrema sensibilidad y pone en foco la importancia de la intervención inmediata de los organismos competentes ante denuncias de este tipo, donde está en juego la protección de los derechos de una menor.

Cabe señalar que, ante este tipo de situaciones, es fundamental el accionar coordinado de la Justicia y las instituciones de protección de la niñez, a fin de garantizar la integridad total de los menores.