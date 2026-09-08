Paisajes del Yeruá avanza hacia su reconocimiento provincial

El viernes pasado, se realizó en el Complejo San Isidro de Puerto Yeruá el segundo encuentro de la iniciativa, con una gran concurrencia de vecinos y una destacada participación de estudiantes de las dos escuelas secundarias de la localidad, quienes se incorporaron como la fuerza joven del proyecto, aportando entusiasmo, ideas y una mirada de futuro.

Como continuidad de estos avances, este lunes representantes de Paisajes del Yeruá mantuvieron una reunión con la diputada provincial Carola Laner, quien manifestó un marcado interés por la propuesta y abrió la posibilidad de gestionar su declaración de interés legislativo provincial.

Este reconocimiento permitiría otorgarle mayor visibilidad a la iniciativa y fortalecer su crecimiento como una construcción colectiva destinada a proteger y poner en valor el patrimonio natural, cultural y turístico de Puerto Yeruá.

Segun supo 7Paginas, en ese marco, ya se encuentra prevista para el próximo 19 de septiembre una nueva reunión en el Complejo San Isidro, durante la cual el equipo completo de Paisajes del Yeruá realizará la presentación formal de la propuesta ante la legisladora.

La incorporación de los jóvenes, el acompañamiento creciente de la comunidad y la apertura de nuevos espacios institucionales confirman que Paisajes del Yeruá continúa avanzando como un proyecto cada vez más amplio, participativo y colectivo.