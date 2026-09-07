PAMI en crisis: ATE anunció un paro nacional y en Concordia concejales se reúnen con directivos del Sanatorio Concordia

La situación no resulta ajena a Concordia, donde en los últimos tiempos también se hicieron públicos numerosos reclamos vinculados con las dificultades que atraviesan jubilados y pensionados para acceder a distintas prestaciones y servicios de salud.

Desde ATE sostienen que la situación del organismo es crítica y denuncian dificultades para garantizar medicamentos, prestaciones médicas y atención a sus más de cinco millones de afiliados.

El gremio también cuestiona la situación financiera de la obra social y asegura que el PAMI mantiene una deuda con prestadores superior a los $500.000 millones. A esto se suman cuestionamientos por los salarios de sus trabajadores, que —según la organización sindical— se encuentran por debajo de la canasta básica.

El financiamiento, en el centro de la discusión

Otro de los principales puntos planteados por ATE está relacionado con el financiamiento del PAMI.

El sindicato señala que una parte importante de los recursos que recibía la obra social provenía del Impuesto PAIS, eliminado durante 2024. Según el gremio, el Gobierno había comprometido compensar esos fondos mediante aportes del Tesoro Nacional.

Sin embargo, ATE sostiene que de los $2,8 billones que, de acuerdo con sus cálculos, hubieran ingresado al PAMI a través de ese tributo, hasta julio de este año solamente se habían compensado $0,9 billones.

En paralelo, en las últimas horas se conocieron cambios en la estructura de conducción del organismo. Juan Cruz Montero dejó la coordinación ejecutiva del PAMI y será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez. También se produjo la salida de Florencia Zicavo de la sindicatura del organismo, cargo que todavía no tendría un reemplazante definido.

Paro y movilización

Ante este escenario, ATE resolvió paralizar las actividades en todo el país este martes 8 de septiembre y movilizarse desde las 13 horas hacia la sede central del PAMI, ubicada en avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el sindicato advirtieron que, si no reciben respuestas a sus reclamos, las medidas de fuerza podrían profundizarse.

Mientras tanto, para los jubilados y pensionados el problema excede la disputa gremial. Las dificultades para acceder a medicamentos, prestaciones y atención médica vuelven a poner sobre la mesa una problemática que también tiene su expresión en Concordia.

Este martes, concejales recibirán a directivos del Sanatorio Concordia

Según pudo saber 7Paginas, este martes a las 9.30 horas, el Concejo Deliberante de Concordia convocó a directivos del Sanatorio Concordia, luego de que la institución dejara de prestar atención médica a los afiliados del PAMI.

La situación genera preocupación entre los jubilados y pensionados de la ciudad, que se ven afectados por la interrupción de una prestación médica a la que habitualmente recurrían.

Cabe mencionar que durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los ediles ya habían planteado su preocupación por esta problemática y la situación que atraviesan los afiliados de la obra social.

Ahora, los concejales buscarán mantener un encuentro con los responsables del Sanatorio Concordia para conocer los motivos de la decisión y analizar las posibles alternativas frente a una situación que afecta a numerosos beneficiarios del PAMI.

Jubilados anticiparon una movilización

En tanto, desde la Coordinación de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo anticiparon que este martes realizarán una movilización hacia la zona del Concejo Deliberante.

De esta manera, mientras ATE prepara una medida de fuerza de alcance nacional en reclamo por la situación del PAMI, la problemática tendrá este martes una importante expresión local en Concordia, con jubilados movilizados y concejales que buscarán explicaciones ante la suspensión de la atención médica a los afiliados de la obra social en el Sanatorio Concordia