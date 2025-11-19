Pampa Azul, el viñedo concordiense que debutó en un concurso nacional y obtuvo dos premios destacados

Este criterio de evaluación lo convierte en un concurso singular, ya que permite conocer con mayor precisión las preferencias de las nuevas generaciones de consumidores, en un contexto donde, según informes recientes, el consumo mundial de vino ha vuelto a disminuir por segundo año consecutivo.

Los organizadores del evento destacaron que los jóvenes mostraron especial interés por vinos con identidad y honestidad en su elaboración: “El jurado joven mostró afinidad por vinos que expresan origen y personalidad, más que por la estructura o el lujo. La búsqueda se orienta hacia vinos auténticos, frescos y sostenibles, con etiquetas que combinan tradición e innovación”. Una filosofía que coincide plenamente con los principios que Pampa Azul sostiene desde sus comienzos.

El viñedo concordiense viene desarrollando una tarea pionera en el estudio de levaduras autóctonas. Fue la primera bodega en profundizar esta línea de investigación, un proyecto llevado adelante junto a la Facultad de Alimentos de Concordia y la ONG Luz del Ibirá. Los trabajos científicos del Laboratorio de Microbiología de la UNER, dirigidos por la ingeniera Liliana Gerard, lograron aislar las levaduras propias del Tannat de Pampa Azul, con las cuales se produjeron vinos en las últimas tres vendimias. También se avanzó en estudios sobre levaduras malolácticas en el marco de una tesis doctoral.

Además de su compromiso con la ciencia, la titular de Pampa Azul sostiene una amplia colaboración con estudiantes, investigadores y proyectos de turismo, historia, comunicación y producción, impulsando el rescate del patrimonio vitivinícola local.

La destacada actuación en VINOSUB30 no solo coloca a Pampa Azul en un lugar de reconocimiento nacional, sino que reafirma el valor de los emprendimientos locales que, con investigación, identidad y trabajo sostenido, logran trascender fronteras y generar orgullo para Concordia.

Por Cesar Goya

Redaccion de 7Paginas