Viernes 12 de diciembre de 2025
Pánico en el centro de Concordia: se incendió un geriátrico y evacuaron a 11 adultos mayores

Un importante despliegue de emergencia se registró este viernes en plena zona céntrica de Concordia, luego de que un incendio se desatara en un geriátrico ubicado en la intersección de Quintana y Sarmiento. El siniestro generó momentos de tensión entre vecinos y transeúntes, aunque, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
De acuerdo a los datos recabados por 7Paginas, el fuego se habría iniciado en el sector de lavadero de la residencia. Las llamas y el humo obligaron a una rápida evacuación de los once adultos mayores que se encontraban en el lugar, además del encargado del establecimiento, quien fue trasladado al Hospital Heras por prevención.

En el operativo intervinieron equipos de Salud, Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía de Entre Ríos, quienes lograron controlar la situación en pocos minutos y garantizar la seguridad de los residentes.

Gracias a la rápida respuesta y coordinación entre los servicios de emergencia, el episodio no dejó víctimas ni heridos, aunque sí preocupación entre familiares y vecinos, que se acercaron al lugar al enterarse del incendio.