Pánico en Federación: investigan la denuncia de intento de rapto a una niña a la salida de la escuela

La denuncia de la madre

Tras conocerse el hecho, personal de Comisaría Tercera se entrevistó con la madre de la menor, quien posteriormente formalizó la denuncia. Según relató, alrededor de las 18:00 su hija —que sale sola del establecimiento— le contó que un hombre que se desplazaba en una camioneta negra le ofreció un caramelo y, al acercarse, habría intentado sujetarla del guardapolvo. La niña consiguió escapar corriendo hacia la zona de calles Camelias y Tita Bonutti.

Investigación en marcha

Ante la gravedad del relato, se dio intervención inmediata al personal de Investigaciones. Las tareas incluyen el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, entrevistas con vecinos y el análisis de cualquier dato que permita identificar el vehículo involucrado y al presunto autor.

La policía trabaja además para determinar con precisión cómo ocurrió el episodio y si existen testigos que puedan aportar información clave.

Tranquilidad y cautela

Desde la Jefatura Departamental Federación informaron a 7Paginas, que continúan abocados a esclarecer el hecho, con el objetivo de aportar certezas y transmitir calma a la comunidad, en un contexto de creciente preocupación entre las familias de la zona escolar, ubicada en los barrios de Cafesg de esta localidad.

Redacción de 7Paginas