Pánico y desesperación: un voraz incendio destruyó cabañas en un complejo habitacional de Concordia

De acuerdo a lo relatado por vecinos a un cronista de 7Paginas, el siniestro comenzó en la cabaña donde reside la propietaria del complejo, quien no se encontraba en Concordia al momento del incidente. Las llamas avanzaron velozmente y destruyeron por completo una segunda cabaña, además de causar severos daños en una tercera. El fuego también alcanzó parcialmente un departamento.

Si bien aún no existe un informe oficial de los peritos de la Policía de Entre Ríos, los testigos coinciden en que un cortocircuito podría haber originado el incendio. Señalaron que durante los últimos días se habían registrado reiterados problemas en la red eléctrica del complejo, con frecuentes cortes de energía.

Los residentes describieron escenas de pánico y desesperación mientras intentaban retirar sus pertenencias de las viviendas, muchas de las cuales estaban ocupadas al momento del siniestro. El complejo cuenta con unas diez unidades habitacionales entre cabañas y departamentos, lo que generó preocupación por la posibilidad de una propagación aún mayor.

Cinco dotaciones entre Bomberos Voluntarios y Zapadores de la Policía trabajaron intensamente para contener las llamas. Su rápida intervención fue clave para evitar que el fuego alcanzara el resto de las construcciones.

A pesar del fuerte impacto material, no se registraron heridos. Se espera que en las próximas horas se conozca el informe técnico que determinará con exactitud el origen del incendio.

Fotos: Marcelo Gonzalez

Redacción de 7Paginas