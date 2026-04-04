Papelón en el deporte de Concordia: La «destacada» actuación de una ciclista en el Mundial resultó ser una farsa

Como dice el viejo refrán popular, «la mentira tiene patas cortas», y en el mundo del deporte, donde los cronómetros y las planillas oficiales son inapelables, el engaño suele salir a la luz más rápido de lo esperado. Este es el caso de la ciclista concordiense Belén Labriola, quien tras participar en el Campeonato Mundial Máster de Ciclismo de Montaña (MTB) en Chile, difundió una performance que nunca existió.

Durante los últimos días de marzo, diversos medios de la provincia se hicieron eco de una noticia que enorgullecía a la ciudad: Labriola, en su debut internacional, se habría ubicado en el séptimo lugar de su categoría en la modalidad Cross-Country Olympic (XCO), logrando meterse en el «Top 10» mundial en el exigente complejo volcánico Nevados de Chillán.

El relato de un éxito inexistente

La propia deportista brindó entrevistas detallando la exigencia técnica y física del circuito, donde compitieron bikers mayores de 35 años de países como España, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

«Por ser mi primer mundial y entrar dentro de las diez me puso contenta. Ahora estaré esperando el año que viene si se da otra posibilidad… poder estar mejor ubicada», expresó Labriola a un medio local, alimentando una épica deportiva que, según se supo ahora, fue construida sobre datos falsos.

«La verdad de la milanesa»

La alerta llegó a la redacción de 7Paginas a través de aficionados al ciclismo de Concordia, quienes, conocedores del nivel de la competencia, dudaron de los resultados informados. Ante estas advertencias, este medio accedió a la clasificación oficial de la competencia.

La realidad es contundente: Belén Labriola no figura dentro de las 9 competidoras que completaron la totalidad de las vueltas del circuito. En los registros técnicos, la concordiense aparece como descalificada (o sin tiempo de clasificación con la sigla RET de retirado) por haber tenido una vuelta menos que el resto de las competidoras. Por este motivo, el certificado de participación que circuló no cuenta con un tiempo oficial de carrera, ya que no cumplió con los requisitos reglamentarios para puntuar en el ranking.

Un daño a la credibilidad del deporte

Este episodio representa un verdadero papelón para el deporte de Concordia. Mientras muchos atletas locales realizan esfuerzos sobrehumanos para conseguir apoyo y representar dignamente a la ciudad con resultados reales —ganen o pierdan—, el intento de posicionar una descalificación como un «séptimo puesto mundial» empaña la ética deportiva.

En un mundo hiperconectado, donde los resultados globales están a un clic de distancia, el intento de «dibujar» una clasificación oficial solo conduce al desprestigio personal y a una decepción colectiva para quienes celebraron un logro que, finalmente, nunca ocurrió.

Dato técnico: En las competencias de XCO (Cross Country), los corredores que son alcanzados por los líderes o que no cumplen con el número de vueltas estipuladas dentro del tiempo de gracia son retirados de la clasificación oficial, figurando habitualmente con la sigla DNF (No terminó) o LAP (Vuelta menos), sin acceso a los puestos de vanguardia.