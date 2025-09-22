Para destacar la valentía de un policía de Concordia: evitó lo que pudo ser un desastre

Un hecho que pudo terminar en tragedia se transformó en una historia de heroísmo gracias a la rápida intervención del sargento primero Fernando Gallo, integrante de la Policía de Concordia.

El episodio ocurrió alrededor de las 19:30 de este jueves, en la vivienda del suboficial principal retirado Felipe Blanco, cuando la manguera que conectaba la garrafa de gas comenzó a arder en llamas, provocando desesperación entre los presentes.

Gallo, que acababa de finalizar una extensa jornada de servicio adicional y se dirigía a su casa, escuchó los gritos de auxilio de los vecinos y no dudó en acudir al rescate. Una vez en el lugar, cerró la llave de gas y, utilizando un trapo húmedo, consiguió sofocar el fuego, evitando un desastre mayor.

Gracias a su accionar, toda la familia pudo ponerse a salvo. Los vecinos, testigos de la angustiante situación, coincidieron en destacar su valentía, mientras que la familia Blanco expresó su profundo agradecimiento: “Un verdadero héroe”.

Fuente: C.A.I