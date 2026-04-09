Para destacar lo hecho por un prefecto fuera de servicio en Chajari, evitó un «cuento del tío» y recuperó 11.200 dólares

Un efectivo de la Prefectura Naval Argentina se convirtió en el héroe de la jornada en la ciudad de Chajarí al evitar que una vecina fuera víctima de una estafa telefónica bajo la modalidad conocida como «cuento del tío». El operativo terminó con la detención de un hombre y el secuestro de una suma superior a los 11.000 dólares.

Según lo informado a 7Paginas, el hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Belgrano y Champagnat. El prefecturiano, que se encontraba franco de servicio y circulaba en su vehículo particular, advirtió una situación que le resultó sospechosa: una mujer mayor manipulaba una gran cantidad de dinero en efectivo para entregársela a un desconocido.

El engaño del «hijo»

Ante la sospecha de un delito en curso, el efectivo decidió intervenir de inmediato. Al dialogar con la mujer, ella le explicó que minutos antes había recibido un llamado telefónico de quien creía que era su hijo, solicitándole que entregara el dinero a un hombre que pasaría por su domicilio.

Al confirmar que se trataba de una maniobra delictiva en flagrancia, el uniformado interceptó al individuo y dio aviso urgente a la Policía de Entre Ríos, que arribó rápidamente al lugar para colaborar en el procedimiento.

El botín recuperado

Por disposición de la Fiscalía local, se procedió a la requisa del sospechoso y al conteo del dinero. En poder del delincuente se hallaron 11.200 dólares estadounidenses, los cuales fueron secuestrados y puestos a resguardo judicial para ser devueltos a su legítima dueña.

El fiscal interviniente ordenó la detención del masculino y el inicio de las actuaciones de rigor bajo la carátula de estafa en flagrancia.

Recomendaciones a la población

Desde las fuerzas de seguridad se reiteró el pedido de alerta a la comunidad ante este tipo de llamados:

No entregar dinero a personas desconocidas bajo ninguna circunstancia.

Cortar la comunicación ante cualquier pedido sospechoso de cambios de billetes o depósitos urgentes.

Verificar la información llamando directamente al familiar en cuestión a través de un número conocido.

Este exitoso procedimiento resalta la importancia del compromiso ciudadano y la formación profesional de las fuerzas federales, incluso cuando no se encuentran portando el uniforme.