Para destacar: más de 1.900 familias de Concordia ya son beneficiadas por el Programa de Huertas Agroecológicas

En esta nueva etapa, según se dijo a 7Paginas, sel equipo del Departamento de Economía Social —dependiente de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo— desarrolló jornadas de trabajo en los barrios La Colina, Gruta de Lourdes y Tavella Sur, donde se concretó la entrega de plantines de estación, semillas y material informativo. Además, se brindaron capacitaciones prácticas en técnicas de cultivo, manejo del suelo y desarrollo de huertas sustentables.

El programa no solo continúa expandiéndose territorialmente, sino que también fortalece su perfil educativo. En ese marco, se realizó una visita a la Escuela Primaria N°38 “Luis Nicolás Cayetano Palma”, ubicada en el barrio Coelho de Estación Yuquerí, donde se compartieron contenidos con alumnos y familias sobre la importancia del autocultivo, la soberanía alimentaria y las prácticas agroecológicas como herramientas para fortalecer la economía familiar y promover hábitos saludables desde edades tempranas.

Desde el municipio destacaron que la presencia del programa en las instituciones educativas se consolida como un eslabón fundamental en la transmisión de saberes y valores vinculados al cuidado del ambiente y a la producción sustentable.

El jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, resaltó el avance del programa y la respuesta de la comunidad:

“Llegar a 1.900 familias es un logro enorme para todo el equipo y para la ciudad. Significa que miles de hogares están incorporando prácticas de cultivo que mejoran su alimentación y su economía. La participación de los vecinos es fundamental, y vemos un gran entusiasmo en cada barrio que visitamos”.

Además, subrayó el valor del trabajo con las escuelas:

“La educación es el motor del cambio. Cuando los chicos y sus familias aprenden sobre producción sustentable, ese conocimiento se multiplica. Las escuelas se transforman en espacios donde sembramos valores que acompañan toda la vida”.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo remarcaron que el Programa de Huertas Agroecológicas Familiares continúa consolidándose como una política pública de alto impacto social, fortaleciendo la economía doméstica, promoviendo hábitos saludables y potenciando el trabajo comunitario en distintos puntos de la ciudad.

Jornada destinada a personas mayores

El programa continuará esta semana con nuevas actividades, orientadas especialmente a personas mayores, promoviendo la producción de alimentos saludables, el autoconsumo y una vida activa.

La jornada se desarrollará el jueves 11 de diciembre, de 09:30 a 11:00 horas, en el Centro de Jubilados y Pensionados “Plaza Sol”, ubicado en Entre Ríos 1177. Allí se realizará la entrega de plantines de estación y una capacitación sobre técnicas de cultivo para fortalecer la huerta familiar.

La actividad está destinada a personas mayores interesadas en iniciarse o continuar desarrollando su propia huerta agroecológica en el hogar.