Para el Dr. Jacobi, Diario Junio “miente y es funcional a Camejo”

Las expresiones del letrado surgieron a raíz de un artículo publicado por dicho medio, en el que se afirmó que la Justicia Federal con competencia electoral habría inhabilitado a Jacobi por supuestas irregularidades en el manejo de fondos cuando se desempeñaba como presidente del partido Compromiso Federal en Entre Ríos, involucrando también a su esposa, Gisela Pamela Mora, tesorera de la fuerza.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Jacobi negó de manera categórica esas afirmaciones y aseguró que se trata de información falsa. “Quiero aclararte que es un diario que está difamando mi buen nombre y honor. Yo no tengo ninguna imputación, ninguna inhabilitación, tanto en la Justicia local como en la federal”, afirmó.

El abogado sostuvo que la publicación responde a intereses vinculados al ex dirigente sindical. “Nos metimos con gente poderosa como Camejo, que como bien es sabido sostiene a ese diario con la plata de los trabajadores de la fruta. Ese medio se mantiene con el sudor y sacrificio de los trabajadores y por eso lo tienen que defender”, expresó.

En esa misma línea, Jacobi remarcó que Camejo atraviesa una situación judicial compleja. “Camejo está a un paso de quedar detenido por amenazas de muerte y por otras cuestiones que obviamente ese diario está defendiendo. Yo no estoy inhabilitado para ninguna cuestión ni tengo siquiera una imputación, ni en la Justicia local ni en la federal”, reiteró.

Finalmente, el letrado vinculó el ataque mediático con la pérdida de la obra social del gremio. “Todo esto surge a raíz de que el señor Camejo ha perdido la obra social por el desmanejo de fondos. Ahí debe estar el origen de estas publicaciones y también, según entendemos, de transferencias que se habrían realizado al Diario Junio”, sostuvo.

Las declaraciones de Jacobi se dan en un contexto de fuerte tensión judicial y sindical, mientras avanzan las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en el Sindicato de la Fruta y su obra social,