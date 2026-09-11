Para el intendente Arévalo, la eliminación de las PASO es un golpe a la democracia

El debate por el futuro de las PASO volvió a instalarse con fuerza en Entre Ríos luego de que el gobernador se pronunciara a favor de eliminar el sistema de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Frente a este escenario, el intendente de San José de Feliciano, Arévalo, manifestó un fuerte rechazo a la posibilidad y sostuvo que se trata de una decisión que afecta la representación y la participación democrática.

En un reportaje, el jefe comunal defendió el rol de las primarias como herramienta para que sean los ciudadanos y no exclusivamente las estructuras partidarias quienes tengan la posibilidad de definir a los candidatos.

“Las PASO surgieron para que la ciudadanía, y no solo las cúpulas o ‘aparatos’ partidarios, elija a los candidatos de cada espacio político”, sostuvo Arévalo.

En ese sentido, advirtió que, sin este mecanismo, “las candidaturas vuelven a resolverse en acuerdos a puerta cerrada, a dedazo, ya sea de un gobernador o un grupo pequeño de dirigentes”.

“El perjuicio es para todos”

Consultado sobre si la eliminación de las PASO perjudicaría particularmente al peronismo, Arévalo consideró que el impacto sería más amplio y alcanzaría al conjunto del sistema político.

“Creo que para todos. Estas decisiones golpean al PJ por la falta de orden, pero también le pegan a los partidos aliados del gobernador”, afirmó.

A su entender, la eliminación de las primarias también perjudicaría a las minorías y a las nuevas alternativas políticas, debido a que las PASO permiten que dirigentes emergentes o listas minoritarias puedan competir dentro de un espacio en condiciones de igualdad.

“Al eliminarlas, las cúpulas tradicionales consolidan el control total del armado de listas”, cuestionó.

Respecto del argumento económico utilizado para justificar la eliminación del sistema, el intendente de Feliciano sostuvo que se trata fundamentalmente de una decisión de carácter electoral y estratégico.

“Se usa esa muletilla, pero es una opción o decisión electoral”, manifestó, en referencia al argumento de que la ciudadanía es sometida a demasiadas jornadas electorales durante un mismo año.

Contra las candidaturas “a dedo”

Arévalo también cuestionó que la discusión sobre las candidaturas pueda regresar exclusivamente al ámbito interno de los partidos.

“Claramente es antidemocrático”, afirmó, al considerar que los partidos necesitan mecanismos de participación que permitan legitimar a sus candidatos.

En ese marco, planteó que, si finalmente se eliminan las PASO a nivel provincial, el peronismo debería generar su propio mecanismo interno de participación.

“Ante ese escenario, el peronismo tiene la obligación moral y política de crear un instrumento democrático propio. Si no hay primarias abiertas, el partido debe garantizarlas puertas adentro”, sostuvo.

“No hay que tenerle miedo al voto de los afiliados ni a la discusión territorial. Si nos quitan una herramienta legal, debemos construir una herramienta interna transparente que legitime a los candidatos en las urnas y no en una mesa de café”, agregó.

“La unidad no puede construirse entre cuatro paredes”

El dirigente también se refirió a las versiones sobre la posibilidad de consensuar una lista única para la gobernación de Entre Ríos y a los cuestionamientos que vienen expresando distintos intendentes del interior respecto de la falta de participación en esas conversaciones.

Su postura, aseguró, es “clara e inamovible”.

“Cualquier proyecto que busque representar a la provincia debe construirse de abajo hacia arriba”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que no se puede avalar “una lista construida entre cuatro paredes, de espaldas a los intendentes, senadores, diputados, militantes y a la dirigencia del interior, que todos los días ponen la cara con los vecinos”.

Arévalo aclaró que su planteo no implica cuestionar los nombres que puedan surgir como posibles candidatos, sino la forma en que se define la representación.

“Inclusive con nombres de grandes compañeros y compañeras que sin dudas serán grandes y buenos representantes del PJ. Pero no se puede decir ‘estos candidatos son la unidad y el que está en contra conspira contra el partido’”, expresó.

Para el intendente, las bases del peronismo deben tener un rol central en cualquier definición electoral.

“Las bases no son un decorado electoral; son la fuerza viva de nuestro movimiento y se las tiene que escuchar sí o sí”, afirmó.

“La unidad es el camino, pero no a cualquier costo”

Finalmente, Arévalo marcó distancia de quienes plantean que la prioridad debe ser mostrar una imagen de unidad a cualquier precio, incluso evitando las internas.

“La unidad es el camino, pero no a cualquier costo”, sostuvo.

En esa línea, reclamó que el peronismo entrerriano se dé un debate sobre el proyecto político que pretende ofrecer a la sociedad.

“Sentémonos nosotros y debatamos qué queremos, qué proyecto y qué perfil necesitan los entrerrianos”, planteó.

Y dejó una advertencia de cara al proceso electoral: “No hagan pasar el tiempo para que después estemos cerrando listas a dedo y apurados”.

Para Arévalo, las internas no necesariamente significan división, sino que pueden servir para fortalecer a una fuerza política cuando se desarrollan de manera transparente.

“Las internas bien entendidas dinamizan, movilizan y fortalecen; el arrebato de la lapicera lo único que genera es desencanto y dispersión”, afirmó.

Finalmente, sintetizó su posición señalando que el desafío del peronismo es alcanzar una unidad que tenga legitimidad territorial y social.

“Para ganar y gobernar bien, necesitamos una unidad legítima y construida de cara a la gente”, concluyó.

Por Pedro Martinez

Redaccion de 7Paginas