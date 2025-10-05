Para este domingo, anuncian lluvias y tormentas para la región de Salto Grande

En la región de Salto Grande, que incluye a Concordia y el norte entrerriano, se prevén lluvias y tormentas fuertes a lo largo de la jornada, acompañadas por intensas ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Departamentos alcanzados

La advertencia abarca los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Nogoyá, Tala, Uruguay y Colón, además de la zona de Concordia.

Pronóstico para Concordia y alrededores

Mínima: 20°C

Máxima: 25°C

Madrugada: 70% de probabilidad de tormentas aisladas.

Resto del día: entre un 70% y 100% de probabilidad de tormentas fuertes.

El SMN recomienda a la población mantenerse atenta a la evolución del clima, evitar actividades al aire libre en caso de tormentas y tomar precauciones ante posibles anegamientos o caída de ramas y objetos.

Redacción de 7Paginas