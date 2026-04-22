Para la A y la B, se juega la sexta fecha

Y, como siempre, hay partidos interesantes en las distintas canchas y es obvio que el aficionado elegirá el que considera mejor, o claramente ir a ver su equipo, por supuesto.

En la A, podría decirse que la fecha entera tiene partidos realmente muy buenos, porque en cada uno hay más que tres puntos en juego dada la posición en la tabla o la urgencia de algunos. Entonces, será una jornada para seguir con atención. Además, está el regreso de Defensores de Nebel a la competencia “normal” del torneo, dado que estuvo ocupado con la Copa Federación llegando a la final una estupenda campaña y ahora se enfoca de lleno en ser protagonista en el torneo doméstico.

“La Liga en Radio”, propuesta de la misma Liga que emite los partidos por Radio 24 (98.7), tendrá cabecera en el Estadio Ciudad de Concordia para La Bianca vs. Santa María, con conexión en lo que pase en el resto de los partidos tanto de la A como de la B.

En la categoría inferior, sin duda que sobresale el clásico del Tiro Federal entre Sarmiento vs. Victoria. Un partido que en otra época era sencillamente un partidazo por las figuras que reunían ambos clubes, lo que generó esa rivalidad de barrio justamente. Se juega en el Estadio Mariano Amable el domingo a las 16.15 horas.

El otro gran atractivo de la B estará en cancha de Libertad donde chocan dos grandes candidatos al ascenso: Ferrocarril y Juventud Unida de Legerén, también desde las 16.15, con promesa de gran partido. Por algo son el 1 y 2 en la zona.

También habrá choque de históricos entre Wanderer´s y Ancel, entre otros atractivos de la fecha.

La programación completa para ambas divisionales es la siguiente:

PRIMERA A – FECHA 6

SABADO 25 DE ABRIL

Cancha de La Bianca

16.15hs: Real Concordia vs. Libertad.

DOMINGO 26 DE ABRIL

Estadio Ciudad de Concordia

16.15hs: La Bianca vs. Santa María.

Cancha de Santa María

16.15hs: Comunicaciones vs. Salto Grande.

En La Criolla

16.15hs: Alberdi vs. Defensores de Nebel.

En Colonia Ayuí

16.15hs: 9 de Julio vs. Constitución.

En Villa Adela

16.15hs: San Lorenzo vs. Colegiales.

Posiciones: Salto Grande 10, Alberdi y Libertad 9, Santa María, Constitución y Comunicaciones 7, La Bianca 6, Colegiales, Real y San Lorenzo 5, 9 de Julio 3, Nebel 0.

PRIMERA B – FECHA 6

SÁBADO 25 DE ABRIL

Cancha de Sarmiento

16.15hs: Wanderer´s vs. Ancel.

Estadio Ciudad de Concordia

15.00hs: Estudiantes vs. San Martín.

17.30hs: Atlético Las Heras vs. El Olimpo.

Cancha de Santa María

16.15: Athletic Club vs. Almirante Brown.

Cancha de Zorraquín

16.15hs: Zorraquín vs. Unión.

DOMINGO 26 DE ABRIL

En Los Charrúas

16.15hs: Los Charrúas vs. Monseñor Rosch.

Cancha de Sarmiento

16.15hs: Sarmiento vs. Victoria.

Cancha de Libertad

16.15hs: Ferrocarril vs. Juventud Unida.

Posiciones Zona 1: Victoria 12, Almirante Brown y Estudiantes 10, Sarmiento 9, San Martín 5, Unión 4, Athletic Club y Zorraquín 1.

Posiciones Zona 2: Ferrocarril 13, Juventud Unida 11, Ancel 9, El Olimpo 8, Atlético Las Heras 6, Los Charrúas 3, Wanderer´s y Rosch 2.

En la imagen: una formación de Comunicaciones. Foto Liga Concordiense de Fútbol.

Por Edgardo Perafan