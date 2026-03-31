“Para la justicia y para la secretaria de trabajo la autoridad en el sindicato de la fruta es Ivan Amaro”, afirmo Vidoni

La situación institucional en el Sindicato de la Fruta sumó un capítulo dramático este lunes, cuando integrantes de la excomisión directiva fueron detenidos por la policía tras ingresar por la fuerza a la sede gremial y tomar a una persona como rehén. Ante la gravedad de los hechos, el responsable de la delegación Concordia de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Eduardo Vidoni, salió a clarificar la situación jurídica del gremio.

En diálogo exclusivo con 7Paginas, Vidoni respaldó la intervención que lleva adelante la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (FATREFU) en la figura de Iván Amaro, y aseguró que la gestión de Alcides Camejo carece de validez legal desde el año pasado.

«Una comisión cuestionada e investigada»

Vidoni no ocultó su falta de sorpresa ante los hechos de violencia: «Vemos que un grupo de personas que ya no pertenecen a la comisión intentaron ingresar por la fuerza generando daños. No nos llama la atención; estas características han surgido durante años en una comisión cuestionada por la sociedad e investigada tanto por la Justicia Federal como por la ordinaria».

El funcionario recordó que, desde el 29 de octubre de 2025, Alcides Camejo y su equipo cesaron en sus funciones. «Las federaciones son supremas y las asociaciones deben someterse a sus estatutos. La intervención se decidió por graves irregularidades en el manejo de fondos y de la obra social», explicó.

Recuperación de la Obra Social y aval judicial

Uno de los puntos más críticos revelados por Vidoni fue el estado de la obra social de los empleados de la fruta, la cual había perdido su personalidad jurídica bajo la gestión anterior y acumulaba una deuda de 300 millones de pesos en embargos.

«Hoy, la intervención de Iván Amaro ha recuperado la personalidad jurídica a través de la Superintendencia de Salud de la Nación. Esto permite volver a operar con las cuentas y empezar a generar servicios que hoy no existen», destacó el funcionario. Además, subrayó que la justicia ordinaria rechazó todos los recursos de amparo y apelaciones presentados por Camejo, incluso ante la Corte Suprema.

Paritarias y el control de la Zafra

Con vistas al inicio de la temporada, Vidoni confirmó que la representación de los trabajadores en la mesa salarial está definida:

Interlocutor único: La Secretaría de Trabajo reconoce a Iván Amaro para encabezar las paritarias.

Invalidez de elecciones: El pedido de elecciones generado por la anterior comisión no fue reconocido ni homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Nuevas exigencias: El organismo ya advirtió a los empresarios que durante esta zafra se supervisará directamente que todos los trabajadores tengan acceso a agua y comida en los campos de trabajo.

Un mensaje a los trabajadores

Finalmente, Vidoni pidió paciencia a los afiliados: «Reordenar los números y volver a tener asistencia ambulatoria en ese sindicato histórico no se hace de un día para el otro. Las intervenciones normalizadoras llevan tiempo, pero el objetivo es mejorar el estándar de vida del cosechador, que es el corazón de nuestra región».

«Para la justicia, para la Secretaría de Trabajo y para todos los niveles con los que articulamos, ya no hay puntos de discusión: la autoridad es la intervención», concluyó.

Redaccion de 7Paginas