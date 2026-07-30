Para prevenir nuevas tragedias, el municipio inició la poda de árboles de gran porte en avenida Pampa Soler

La Municipalidad de Concordia puso en marcha este jueves una nueva etapa del plan de poda en altura, con trabajos sobre la avenida Pampa Soler, un sector caracterizado por la presencia de árboles de gran porte que, según indicaron desde el municipio, nunca habían sido intervenidos y representaban un potencial riesgo para los vecinos.

La medida se enmarca dentro de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Francisco Azcué para disminuir el impacto de los fenómenos climáticos extremos, luego de los graves daños ocasionados por el último temporal que afectó la zona norte de Concordia y que tuvo como consecuencia la muerte de una vecina de Osvaldo Magnasco tras la caída de un árbol sobre su vivienda.

Durante una recorrida por el lugar, Azcué sostuvo que la ciudad arrastra una importante falta de mantenimiento del arbolado urbano.

«Durante muchos años no se hizo lo que se tenía que hacer y después surgen consecuencias como las que tuvimos en el último temporal. Son muchos los sectores donde tenemos que intervenir, por eso destinamos recursos para este plan, tratando de reducir los tiempos e interviniendo los árboles que presentan un riesgo, porque sabemos que vamos a seguir teniendo tormentas y lluvias intensas», expresó.

El jefe comunal agregó que este tipo de reclamos figura entre las principales preocupaciones planteadas por los vecinos.

«Cuando hablamos con los vecinos nos ponen como prioridad este tipo de cuestiones, por eso se trabaja con personal y equipos especializados, dando respuestas. Estos árboles no están en buenas condiciones y significan un riesgo para la infraestructura y para las personas», remarcó.

Las tareas forman parte del programa integral de mantenimiento del arbolado urbano que lleva adelante la Subsecretaría de Ambiente y demandarán aproximadamente 20 jornadas efectivas de trabajo.

El subsecretario de Ambiente, Joaquín Gobetto, explicó que sobre la avenida Pampa Soler existe una importante cantidad de ejemplares de gran tamaño y altura, ubicados muy próximos a las viviendas.

«Hay árboles de gran porte con una altura considerable, muy cerca de las casas, por eso el trabajo debe realizarse con extremo cuidado y llevará varios días», señaló el funcionario.

Las intervenciones se desarrollan de lunes a viernes, en el horario de 8 a 18, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Desde el municipio solicitaron a los vecinos respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar para garantizar la seguridad durante el operativo.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas