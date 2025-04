Para Schey, “esta será la peor Semana Santa de la historia”

Leonardo Schey, empresario hotelero y vicepresidente de la Cámara de Turismo de Entre Ríos, fue tajante al analizar el panorama del turismo en Concordia de cara a la Semana Santa: “Estamos frente a lo que podría ser la peor Semana Santa de la historia”, afirmó en una entrevista con 7Paginas.

El dirigente explicó que la situación que atraviesa el sector turístico ya se evidenció durante el verano, con números que calificó como “los peores en los últimos 25 años”. Y lamentó que, pese a las expectativas que siempre genera este feriado, la realidad es alarmante: “Las reservas hoy están por debajo del 20%, y ni siquiera hay muchas consultas”.

Schey remarcó que la actividad se ha ido acostumbrando a las reservas de último momento, pero advirtió que ni siquiera eso se está viendo. “Esperamos que las pocas consultas que hay se concreten, porque si no, va a ser una semana negra”, señaló.

El referente turístico también apuntó contra las promesas políticas que generaron expectativas en base a la competitividad con Uruguay y la devaluación del real. “Nos dijeron que esto iba a atraer turistas, pero hoy la ocupación está bajísima. Nosotros preparamos los establecimientos, el personal, y nos encontramos con esta realidad. Es gravísimo para nuestra economía”, sostuvo.

Además, reveló que los costos fijos son prácticamente imposibles de afrontar: “Estamos recibiendo facturas de luz de casi 3 millones de pesos en hoteles. En los restaurantes, incluso más. Así no se puede seguir”.

Schey insistió en que vienen reclamando descuentos en tarifas eléctricas tanto provinciales como municipales, pero no han tenido respuestas. Y aclaró que este difícil escenario no es solo de Concordia, sino que se replica en toda Entre Ríos y buena parte del país: “Ni siquiera destinos como la costa atlántica, Córdoba o Salta tuvieron buenas temporadas”.

Con respecto a las posibilidades de revertir la situación, no mostró mucho optimismo: “Ojalá las reservas repunten. Yo no soy negativo, pero es la realidad. Y si no bajamos aún más los precios, no alquilamos nada”.

Por último, fue consultado sobre el relanzamiento del programa ConcorPAS en Concordia y valoró su implementación: “Es una herramienta positiva, sobre todo si se realiza fuera de los fines de semana largos o feriados. La segunda edición funcionó muy bien. Tenemos que difundirlo más, porque puede ayudar”.