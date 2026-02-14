Paraguayo evadió un control en ruta entrerriana y tras una persecución fue detenido con una camioneta robada

Según se informó a 7Paginas, el procedimiento fue llevado adelante por la Policia de Entre Rios en uno de los accesos al sur de la provincia. Según se informó, el conductor de una camioneta Toyota Hilux blanca intentó evadir el control policial, lo que dio inicio a un seguimiento controlado que culminó con su interceptación.

Al verificar los datos del rodado, los efectivos constataron que registraba pedido de secuestro vigente desde el 28 de enero de 2026, solicitado por la UFI Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, con asiento en la provincia de Buenos Aires.

El conductor, un hombre de 35 años de nacionalidad paraguaya, fue detenido por los delitos de Resistencia a la Autoridad y Encubrimiento. Durante el procedimiento también se secuestraron más de 211.300 pesos argentinos, 62.000 guaraníes, dos teléfonos celulares, documentación del vehículo, un arrancador portátil y varios chips de telefonía móvil.

Otros casos similares en el acceso sur

En el marco de los controles realizados en el ingreso sur a Entre Ríos, se registraron además otros dos procedimientos con características similares.

El primero ocurrió a las 10:25 horas, cuando fue interceptada otra Toyota Hilux blanca, conducida por un hombre de 33 años domiciliado en San Justo, Entre Ríos. El vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde el 13 de noviembre de 2019, requerido por la UFI N° 3 de San Miguel de Tucuman.

El segundo hecho se produjo a las 02:05 horas, cuando se detuvo otra camioneta Toyota Hilux blanca con dominio paraguayo, conducida por un hombre de 35 años, también de nacionalidad paraguaya. En este caso, el rodado presentaba pedido de secuestro vigente desde el 5 de febrero de 2026, solicitado por la UFI 12 de Quilmes por el delito de Robo Automotor.

En todas las actuaciones intervino la Fiscalía de Villa Paranacito, a cargo del Dr. Gastón Popelka.