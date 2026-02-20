Paraná: hallaron el cuerpo de la madre y continúa la búsqueda de la niña de 10 años

El lugar del hallazgo se encuentra detrás de Blas Parera, a unos 400 metros de la vivienda que se desmoronó durante el fuerte temporal y terminó siendo arrastrada por la creciente del arroyo.

El cuerpo fue divisado por guardavidas y efectivos policiales que desde temprano se habían sumado al operativo. De acuerdo a las primeras informaciones, se trataría de Patricia Mena, de 32 años, quien era intensamente buscada desde la madrugada tras el dramático episodio que conmocionó a la capital entrerriana. Resta ahora la identificación formal por parte de las autoridades.

La tragedia

El hecho ocurrió en calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, cuando la vivienda en la que descansaba la familia cedió junto a la barranca, que fue erosionada y arrasada por la fuerza del agua tras las intensas lluvias registradas desde la madrugada.

En las primeras horas del día lograron ser rescatados el padre y dos de los hijos. Sin embargo, continuaba la angustiante búsqueda de la madre y de la niña de 10 años, Chiara Barrios, cuyo paradero aún no ha sido determinado.

Operativo en marcha

Desde el mediodía, los rastrillajes se concentraban en distintos tramos del arroyo, especialmente en la zona cercana a calle Ambrosetti, donde trabajaban de manera coordinada bomberos, policías, guardavidas y voluntarios.

La ciudad permanece conmocionada por la tragedia mientras continúan los operativos para dar con la menor desaparecida, en medio del dolor y la solidaridad de vecinos que siguen de cerca cada novedad del caso.

Análisis