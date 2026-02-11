Paraná recibe este domingo al Triatlón Jeep por la sexta fecha del Circuito Binacional

La organización estará a cargo de Litoral 24 Sport, encabezada por Fernando Friedrich, mientras que la fiscalización y puesta en escena será responsabilidad de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas.

Luego del éxito alcanzado en la fecha disputada en Salto, que contó con una multitudinaria participación, el campeonato se traslada ahora a Paraná, ciudad que por segunda vez recibe una etapa del circuito. Esta competencia será clave en la definición de los primeros puestos de la temporada, tanto en la rama masculina como femenina, de cara a la gran final que se disputará en Santa Ana.

En varones, el único que podría consagrarse campeón de manera anticipada es el paceño Federico Ruiz, actual monarca del circuito. Si logra quedarse con la victoria este domingo, independientemente de la diferencia con sus perseguidores, se tornaría inalcanzable en la tabla de posiciones.

En damas, en tanto, la definición no se dará en esta fecha, pero la lucha por el liderazgo se mantiene centrada entre la paceña Anahí Díaz y la concordiense Ana María Brunini, en un mano a mano que promete extenderse hasta la última jornada.

Según lo anticipado a 7Paginas, el circuito en Paraná será el mismo del año pasado. La competencia comenzará con 1000 metros de natación aguas arriba, con salida y llegada en el balneario. Luego se disputarán tres vueltas de ciclismo y finalmente dos vueltas de pedestrismo por el sector de la costanera, a orillas del río Paraná.

Las inscripciones cerrarán este viernes. Las acreditaciones presenciales podrán realizarse ese mismo día en Concordia, el sábado en el Complejo El Túnel y el domingo en el lugar de la competencia, previo al inicio de la prueba.