Paraná recibirá un taller de percusión afrobrasileña con el concordiense Leo Duarte

Duarte cuenta con un recorrido vinculado a la percusión, el trabajo en comparsas y distintos proyectos musicales y formativos. Su llegada a la ciudad propone un espacio de aprendizaje e intercambio alrededor de ritmos, saberes y prácticas propias de la percusión afrobrasileña.

Segun lo indicado a 7Paginas, la actividad está abierta a todo público e invita a «sentir, aprender y compartir la fuerza de la percusión como una experiencia de ritmo, cultura y comunidad». También representa una oportunidad para integrantes de comparsas, agrupaciones y espacios artísticos que busquen ampliar herramientas, profundizar conocimientos y fortalecer el trabajo colectivo.

“Estas instancias permiten compartir saberes, ampliar experiencias y fortalecer los vínculos entre quienes sostenemos el carnaval desde distintos lugares. Son oportunidades para crecer colectivamente y consolidar la expresión del carnaval entrerriano”, señaló Nora Aracil, referente de la Red de Artistas del Carnaval.

El taller se desarrollará el sábado 4 y el domingo 5 de julio, desde las 10, en el Salón de UATRE Paraná, ubicado en Monte Caseros 469. El cierre se realizará el domingo por la tarde con un toque abierto en Plaza Sáenz Peña.

Se entregarán certificados de participación y habrá bonificaciones y descuentos para participantes de Paraná e integrantes de la Red de Artistas del Carnaval.

Para información e inscripciones, comunicarse al 3434 63-4822 (Nora Aracil) o al 3434 48-4964 (Aldana Del Mestre).