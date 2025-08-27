Paraná se prepara para la primera edición del “Seven del Paraná” de hockey femenino

La competencia se desarrollará en la cancha de agua de la sede Tortuguitas (Avenida José Hernández 1100), la única con estas características en Paraná, lo que le otorga un marco especial a la propuesta.

El certamen está dirigido a la categoría damas libres mayores de 25 años y contará con la participación de equipos de distintos puntos de la región. Además de los encuentros programados, las jugadoras podrán disfrutar de sorteos, premios especiales y un ambiente pensado tanto para la competencia como para la recreación.

Con esta iniciativa, el equipo de primera PRC Rosa busca fortalecer la oferta deportiva de la ciudad y brindar un espacio de encuentro para el hockey femenino, promoviendo el crecimiento y la integración de la disciplina en la región.

Los equipos interesados en participar pueden inscribirse y obtener más información comunicándose al 343-4588910 (Aldana) o al 343-6201314 (Silvia).

Redaccion de 7Paginas