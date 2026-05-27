Paraná será sede del 3º Encuentro Provincial de Derechos Humanos de Entre Ríos

El próximo sábado 13 de junio se llevará a cabo en la capital provincial el 3º Encuentro Provincial de Derechos Humanos de Entre Ríos, bajo la consigna «Memorias, Debates y Futuro». La jornada, que se desarrollará en las instalaciones de la Escuela Normal José María Torres en el horario de 8:30 a 16:00, es organizada de manera conjunta por la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER), la agrupación La Solapa y la Multisectorial de DDHH Paraná.

Según supo 7Paginas, la convocatoria busca propiciar un espacio de debate colectivo y articulación frente al contexto actual, funcionando además como una instancia de trabajo clave en la antesala a la conmemoración de los 50 años del último golpe cívico, militar, eclesiástico y económico en el país.

Dinámica horizontal y comisiones de trabajo en simultáneo

El evento está diseñado como una instancia de encuentro abierto y horizontal, destinado no solo a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos tradicionales, sino también a agrupaciones vecinales, colectivos culturales y ciudadanos particulares interesados en aportar a la discusión y el análisis de la realidad regional.

Para cumplir con este objetivo de construcción colectiva, la dinámica de la jornada se articulará a través de 14 comisiones de trabajo en simultáneo. En estos espacios específicos se abordarán diferentes ejes temáticos clave para analizar la realidad del territorio, coordinar agendas comunes y fortalecer el tejido social e institucional de la provincia.

Desde la organización destacaron la importancia de recuperar estas instancias de participación democrática y debate ciudadano para consolidar lazos afectivos y organizativos en toda la provincia de Entre Ríos.

Cronograma y datos de la actividad

Quienes deseen participar del encuentro deberán inscribirse previamente a través de las plataformas virtuales habilitadas por la organización, donde además podrán seleccionar la comisión de trabajo a la cual sumarse para los debates de la jornada.

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026.

Horario: De 8:30 a 16:00 hs.

Lugar: Escuela Normal José María Torres (Calles Corrientes y Urquiza, Paraná).

Organizan: Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER), La Solapa y la Multisectorial de Derechos Humanos Paraná.

Inscripciones: Formulario digital disponible en https://forms.gle/5HXPtnzNtKNnQRwp8.