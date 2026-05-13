Paraná y Concordia marcharon en defensa de la universidad pública

La defensa de la educación pública volvió a desbordar las calles entrerrianas en una jornada histórica. La 4ª Marcha Federal Universitaria tuvo réplicas masivas en Paraná y Concordia, configurando un escenario de fuerte rechazo a las políticas de recorte aplicadas por la administración nacional de Javier Milei.

Paraná: Contra el «modelo de desarticulación»

En la capital provincial, la multitud desembocó frente a la Casa Gris. Allí, se dio lectura a un documento crítico que vinculó el ajuste universitario con un plan sistemático contra la clase trabajadora. «Lo que hoy vive la universidad es el reflejo de un modelo de desarticulación del entramado social», rezaba la proclama leída ante una plaza colmada.

Entre los puntos más alarmantes expuestos en el documento se destacaron:

Desfinanciamiento extremo: Una caída del 45,6% en las transferencias reales a las universidades nacionales.

Ciencia en crisis: La inversión estatal tocó un mínimo histórico, representando apenas el 0,167% del PBI.

Frente interno: Hubo duras críticas a la conducción de la Uader, acusando directamente al rector Luciano Filipuzzi de ser «cómplice del vaciamiento» institucional.

Concordia: El compromiso de los trabajadores

Simultáneamente, en nuestra ciudad, la movilización cobró un volumen contundente con la participación activa de la Seccional Concordia de A.T.E. Desde el gremio, reafirmaron su compromiso histórico con la educación pública, gratuita e inclusiva, entendiéndola como una conquista irrenunciable del pueblo.

«La posibilidad de que los hijos de trabajadores accedan a estudios superiores y se conviertan en profesionales es un derecho que debe ser defendido colectivamente», expresaron desde la seccional local.

Para A.T.E., la universidad pública no es solo una institución académica, sino la herramienta fundamental de movilidad social para las familias de los afiliados. Ante este panorama, la organización aseguró que se mantendrá en estado de alerta y movilización permanente.

El factor social: ¿Movilidad o asfixia?

Tanto en Paraná como en Concordia, el discurso común giró en torno a la creciente dificultad de los estudiantes para sostener sus carreras. Se denunció que el costo del transporte y la vivienda está expulsando a los jóvenes del sistema.

A esto se suma la precarización laboral, donde muchos estudiantes se ven obligados a trabajar por «salarios de miseria», lo que impide el egreso en tiempo y forma. Frente a los ataques mediáticos que intentan estigmatizar al movimiento, la respuesta fue contundente: reivindicar la solidaridad heredada de la Reforma de 1918.

La movilización de este martes dejó un mensaje claro para el Gobierno Nacional y el Provincial: la educación pública en Entre Ríos ha logrado amalgamar a estudiantes, docentes y trabajadores del Estado en un solo bloque de resistencia contra el ajuste y la pérdida de derechos.