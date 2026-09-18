Paritaria docente: el Gobierno ofreció un 3,5% y los gremios pidieron mejorar la propuesta

El Gobierno de Entre Ríos retomó este jueves la negociación paritaria con los gremios docentes y formalizó una nueva propuesta de recomposición salarial para el sector.

Durante la reunión, realizada en la sede de la Secretaría de Trabajo, el Poder Ejecutivo provincial ofreció un incremento del 3,5%, calculado sobre los haberes correspondientes al último mes liquidado, agosto de 2026.

Según informó el Gobierno, la mejora tendrá carácter remunerativo y bonificable y se liquidará de manera efectiva con los haberes correspondientes a septiembre, que los trabajadores percibirán en octubre.

Tras la presentación de la oferta, los representantes sindicales solicitaron un cuarto intermedio y plantearon la necesidad de mejorar la propuesta. La negociación continuará antes del martes de la próxima semana.

Los gremios consideran insuficiente la oferta

La nueva propuesta no fue aceptada por las organizaciones sindicales, que la consideraron insuficiente frente a sus demandas salariales.

La audiencia se produjo luego de un año marcado por sucesivas instancias de negociación y medidas de fuerza protagonizadas por los trabajadores de la educación.

En mayo, el Ejecutivo había presentado una propuesta de recomposición del 3,5% remunerativo, que fue rechazada por los sindicatos. Ante la falta de acuerdo, el incremento terminó siendo otorgado mediante un decreto.

Posteriormente, en julio, el Gobierno volvió a convocar a los gremios y ofreció una recomposición del 7% en dos tramos: un 3% a partir de julio y un 4% desde septiembre. La propuesta tampoco fue aceptada y el Ejecutivo dispuso por decreto el aumento del 3% correspondiente a julio.

En esa misma oportunidad, el Gobierno estableció además un salario mínimo de bolsillo de $850.000 para el cargo testigo de jornada simple.

Un año atravesado por medidas de fuerza

El conflicto salarial derivó durante 2026 en distintas medidas de fuerza por parte de los sindicatos docentes.

Entre las últimas acciones se encuentra el paro de 24 horas realizado el 20 de julio, al regreso del receso invernal, y el paro de 48 horas del 27 y 28 de agosto, acompañado por una movilización provincial.

La nueva instancia paritaria busca ahora avanzar en un acuerdo entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales, aunque la diferencia entre la propuesta oficial y las expectativas gremiales mantiene abierta la negociación.

Participación de cuatro organizaciones docentes

De la audiencia participaron los miembros paritarios del Estado provincial y los secretarios generales y representantes de las principales organizaciones sindicales del sector.

Estuvieron presentes representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Con el cuarto intermedio solicitado por los gremios, la discusión continuará en los próximos días, con el pedido sindical de que el Gobierno mejore el porcentaje ofrecido.