Paritaria docente: el Gobierno ratificó que su oferta es la «definitiva» mientras los gremios la rechazaron

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, sostuvo que la propuesta fue mejorada respecto de la presentada días atrás y afirmó que constituye la oferta definitiva del Gobierno provincial.

«Trabajamos sobre los planteos realizados por los gremios y presentamos una propuesta bastante superadora, siempre dentro de las posibilidades económicas de la provincia», expresó el funcionario tras la reunión realizada en la Secretaría de Trabajo.

La propuesta del Gobierno

La nueva oferta contempla un incremento salarial del 3 por ciento para los haberes de julio, que se cobrarán en agosto, y un 4 por ciento para los salarios de septiembre, que se percibirán en octubre. Ambos aumentos se aplicarían con actualización de la base de cálculo.

Además, el Ejecutivo propuso elevar el salario mínimo docente a 850.000 pesos a partir de julio, lo que representa una mejora del 14 por ciento respecto del piso salarial vigente.

En paralelo, también ofreció incrementar entre un 20 y un 28 por ciento los montos correspondientes al Fopid y al adicional por Conectividad, según la carga horaria de cada docente.

Cuenca recordó que el Fopid fue creado por la Provincia para reemplazar al desaparecido Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), luego de que el Gobierno nacional dejara de financiar ese concepto.

«Fue una decisión del gobernador hacerse cargo de ese pago. Hoy un docente de jornada completa percibe cerca de 240.000 pesos entre Fopid y Conectividad, por lo que no se trata de un monto menor», afirmó.

El funcionario también manifestó sorpresa porque la propuesta fuera rechazada directamente en la mesa de negociación sin ser sometida previamente a consideración de las bases sindicales.

Los gremios rechazaron la oferta

Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el secretario general Abel Antivero sostuvo que la propuesta «no está a la altura de las circunstancias» y afirmó que no permite recuperar el poder adquisitivo perdido por la docencia.

El dirigente explicó que el sindicato insistió en tres reclamos centrales:

Blanquear como remunerativos y bonificables los montos correspondientes al Fopid y Conectividad.

Adelantar para agosto uno de los aumentos previstos para septiembre.

Reabrir la discusión salarial durante el mes de agosto.

Según indicó, el Gobierno rechazó esos planteos y comunicó que la oferta presentada es definitiva.

Por ese motivo, Agmer declaró el estado de beligerancia y solicitó que la Secretaría de Trabajo convoque a una nueva audiencia dentro del proceso de conciliación administrativa.

No descartan un aumento por decreto

Antivero advirtió además que existe la posibilidad de que el Ejecutivo provincial vuelva a otorgar el incremento salarial mediante decreto, tal como ocurrió en la negociación anterior.

«No es un temor, es una hipótesis concreta», sostuvo el dirigente sindical.

Por su parte, el secretario adjunto de AMET Entre Ríos, Fabián Monzón, coincidió en que, si bien la propuesta fue mejorada, continúa siendo insuficiente para recomponer el deterioro salarial acumulado por los docentes.

«Este año llevamos prácticamente un 14 por ciento de pérdida del poder adquisitivo. Necesitamos una propuesta seria que realmente pueda ser analizada por las bases», expresó.

El conflicto continúa

Tras el rechazo sindical, la negociación continuará ahora en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, que deberá convocar a una nueva audiencia dentro de los próximos cinco días hábiles.

Mientras tanto, los gremios anticiparon que el próximo lunes realizarán un plenario de secretarios generales para definir los pasos a seguir de cara al reinicio de clases luego del receso invernal.

Además, Agmer confirmó que continuará con las acciones de protesta contra el proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno provincial, incluyendo un paro y una movilización previstos para el 15 de julio, cuando la iniciativa sea tratada en el Senado entrerriano.

Desde el Ejecutivo, en tanto, Cuenca manifestó su expectativa de que el ciclo lectivo pueda retomarse con normalidad el próximo 20 de julio y remarcó que «el diálogo siempre permanece abierto», aunque insistió en que la propuesta presentada representa el máximo esfuerzo financiero que hoy puede afrontar la provincia.